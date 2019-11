Três mexicanos e uma suíça esfaqueados na Jordânia

Três turistas mexicanos e uma suíça foram feridos em um ataque com faca em Jerash, sítio arqueológico do norte da Jordânia, informou à AFP o porta-voz das forças de segurança, Amer Saraoui.

"Um guia turístico e um agente de segurança também foram feridos quando tentavam desarmar o autor do ataque", completou o porta-voz.

"O agressor foi detido e os feridos foram levados para o hospital", afirmou Saraoui.

As autoridades não divulgaram a identidade do agressor ou falaram sobre suas motivações.

Não é a primeira vez que um local turístico da Jordânia é alvo de um ataque. Em dezembro de 2016, dez pessoas (dois civis jordanianos, uma turista canadense e sete policiais) morreram em Karak, outro ponto muito visitado por estrangeiros, a 120 km de Amã. O ataque, que deixou 30 feridos, foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A Jordânia abriga vários tesouros históricos do Oriente Médio, como a cidade de Petra, uma das sete maravilhas do mundo, as ruínas de Jerash, o deserto de Wadi Rum ou o Mar Morto. O turismo é uma das principais fontes de renda do país.