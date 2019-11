Futura líder da UE quer que Reino Unido indique candidato a comissário europeu

A futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson para apresentar um candidato do Reino Unido a comissário europeu, anunciou sua porta-voz Dana Spinant nesta quarta-feira.

"A presidente eleita acabou de enviar uma carta ao primeiro-ministro britânico, convidando-o a propor um nome ou vários candidatos britânicos", disse Spinant, especificando que eles exigem o nome de pelo menos uma mulher.

O Reino Unido deveria deixar o bloco europeu antes da posse da nova Comissão, mas sua saída foi adiada para 31 de janeiro.

O Executivo liderado por Von der Leyen espera entrar em vigência em 1º de dezembro.

Até agora, o Reino Unido havia se recusado a propor um candidato para a próxima Comissão por causa do Brexit.

Mas, de acordo com a legislação europeia, cada Estado-Membro deve ter um representante nesta instituição.

O pedido de Von der Leyen acontece no início da campanha legislativa no Reino Unido, que Johnson conseguiu antecipar para tentar quebrar o bloqueio político que levou a um terceiro adiamento do Brexit.