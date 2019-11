Ataque atribuído ao EI no Tadjiquistão deixa 17 mortos

O ataque contra uma unidade de guardas de fronteira no Tadjiquistão que terminou com 17 mortos, incluindo 15 criminosos, foi executado por combatentes do grupo extremista Estado Islâmico (EI) procedentes do Afeganistão, anunciaram as autoridades locais.

O ataque aconteceu às 3H23 (19H23 de Brasília, terça-feira) perto da fronteira com o Uzbequistão, a 50 km da capital tadjique, Dushanbe, informou o ministério do Interior do país da Ásia Central.

"As tropas tadjiques responderam e 15 membros do grupo armado foram neutralizados e outros quatro detidos", afirmou o ministério.

Também morreram um soldado da unidade de fronteira e um policial.

"A investigação e o interrogatório das pessoas detidas estabeleceram que o grupo armado havia entrado ilegalmente no Tadjiquistão a partir da República Islâmica do Afeganistão em 3 de novembro", afirma um comunicado da unidade de fronteiras.

"Os agressores são todos membros do grupo Estado Islâmico", completou.

Entre os dias 3 e 6 de novembro, o grupo percorreu uma distância de 200 km antes de executar o ataque.