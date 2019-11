EUA aumenta segurança contra ameaça externa às eleições

O governo americano anunciou nesta terça-feira que reforçou a segurança do sistema eleitoral em todo o país diante da ameaça de interferência de países adversários, entre eles a Rússia, acusada de ingerência na eleição do presidente Donald Trump, em 2016.

"O governo americano está trabalhando com 50 estados e territórios dos Estados Unidos, as autoridades locais e seus sócios do setor privado para identificar as ameaças, compartilhar amplamente a informação e proteger os processos democráticos", destaca um comunicado conjunto da Procuradoria-Geral e dos secretários de Defesa e Segurança Interna.

A declaração, intitulada "Garantir a segurança das eleições de 2020", foi publicada por ocasião de eleições parciais em algumas partes do país e recorda que os adversários dos Estados Unidos "pretendem enfraquecer nossas instituições democráticas, influenciar a opinião pública e afetar as políticas do governo".

"Rússia, China, Irã e outros atores estrangeiros mal-intencionados buscarão interferir no processo de votação ou influenciar os eleitores".