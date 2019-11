Libaneses mantêm protestos e pedem novo governo

Os libaneses voltaram a sair às ruas na noite desta terça-feira para exigir um novo governo, enfrentando as forças de segurança que tentavam reabrir estradas bloqueadas.

Em todo o país foram organizados protestos, de Trípoli no norte até Sídon no sul, com manifestantes carregando bandeiras libanesas e gritando: "Revolução! Revolução".

Os manifestantes se reuniram nesta terça-feira à noite em uma praça de Trípoli, horas depois de as forças de segurança lhes impedirem de fechar instituições públicas e bancos, como tinham feito no dia anterior.

Nesta cidade, os jovens manifestantes fizeram "panelaços" expressando sua solidariedade a Sídon, onde as forças de segurança desmantelaram um acampamento de protesto durante a manhã.

Desde 17 de outubro, o Líbano vive um movimento com milhares de manifestantes que tomaram as ruas e praças para exigir a saída de uma classe política que permanece praticamente inalterada desde o fim da guerra civil (1975-1990).

Os protestos levaram à renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri. Os manifestantes criticaram o presidente Michel Aoun pelos atrasos na formação de um novo gabinete.

Entre suas demandas, os manifestantes pedem a formação de um governo de tecnocratas.