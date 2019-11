EUA acusa Irã de 'chantagem nuclear' por anúncio de enriquecimento de urânio

Os Estados Unidos acusaram nesta terça-feira o Irã de "chantagem nuclear" e prometeram manter a pressão sobre Teerã, depois de o governo iraniano anunciar a retomada do enriquecimento de urânio na usina de Fordo.

"O Irã não tem uma razão crível para expandir seu programa de enriquecimento de urânio, na usina de Fordo ou em qualquer outro lugar, que não seja por uma clara tentativa de chantagem nuclear que somente aprofundará seu isolamento político e econômico", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

"Continuaremos a impor pressão máxima sobre o regime até que ele deixe seu comportamento desestabilizador, incluindo trabalhos sensíveis à energia nuclear", afirmou o Departamento.

O presidente Hassan Rohani disse que o Irã retomará o enriquecimento na usina perto da cidade sagrada xiita de Qom, que foi suspenso em cumprimento ao acordo nuclear de 2015 com os Estados Unidos e outras cinco potências.

Essa foi a última ação do Irã para buscar benefícios tangíveis do acordo, do qual os Estados Unidos se retiraram quando o presidente Donald Trump impôs sanções radicais destinadas a reduzir o papel regional de Teerã.

O Departamento de Estado disse que aguarda verificação pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a agência de controle nuclear da ONU, que intensificou a inspeção sob o acordo de 2015.