Dow Jones e Nasdaq batem novos recordes em Wall Street

O Dow Jones e o Nasdaq fecharam com novos recordes na Bolsa de Nova York nesta terça-feira, em uma sessão marcada pelo otimismo acerca de um acordo comercial entre Estados Unidos e China.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,11%, a 27.492,63 pontos, batendo recorde pela segunda sessão consecutiva, enquanto o Nasdaq avançou 0,02%, a 8.434,68 pontos, batendo sua marca histórica pelo terceiro dia seguido. Já o S&P; 500 caiu 0,12%, a 3.074,26.

Wall Street continuou desfrutando de um clima mais calmo em torno da guerra comercial entre Washington e Pequim nesta terça.

A redução das tensões com a perspectiva de que as duas primeiras economias mundiais selem um acordo comercial parcial nas próximas semanas já havia ajudado a aumentar as taxas nas sessões anteriores.

"Algumas tarifas americanas (sobre importações chinesas) podem ser levantadas. Para empresas que lutam para encontrar fontes alternativas de suprimento, isso é uma ótima notícia", disse Christopher Low, da FTN Financial, referindo-se a informações publicadas na imprensa nesta terça-feira.

"Ninguém realmente acredita que isso acontecerá antes da assinatura de um acordo, mas o mercado reage positivamente quando há boas notícias", afirmou o especialista.