AFP amplia rede de verificação de fatos na América Latina

A Agência France-Presse (AFP) anunciou nesta terça-feira (5) a extensão ao Chile, Peru, Bolívia, Equador e Venezuela de sua operação de verificação de fatos (em inglês, fact-checking) divulgados na internet através de um novo contrato com o Facebook.

Com a extensão de suas atividades de verificação de fatos, a AFP reforça seu trabalho de verificação de informações em espanhol, a segunda língua mais falada no mundo.

"Estamos muito orgulhosos dessa nova extensão na América Latina da incomparável rede de verificação de fatos da AFP", disse Pierre Ausseill, diretor regional da Agence France-Presse para a América Latina.

Coincidindo com os maiores protestos sociais registrados nas últimas décadas no Chile, a equipe de verificação da AFP Factual conduziu inúmeras investigações nesse país.

Um dos assuntos mais comentados na rede social WhatsApp é um vídeo sobre policiais agredindo várias pessoas. A AFP Factual verificou que foi "gravado por um morador de Valparaíso em 24 de outubro, e a polícia chilena investigou o incidente".

A AFP considera que a verificação de fatos e declarações é parte integrante da missão conferida por seu estatuto fundador, que consiste em buscar informações completas e objetivas para disponibilizá-las aos usuários.

"Estamos especialmente interessados em desenvolver a experiência de verificação da Agência na região e em aproveitar nossa forte rede de jornalistas de língua espanhola para o benefício dos usuários da Internet da América Latina", afirmou Ausseill.

As novas equipes trabalharão com jornalistas da AFP já presentes na região e verificarão afirmações e conteúdos, como fotos e vídeos.

Acessível ao público através do blog AFP Factual, esta iniciativa integra a participação da Agência France-Presse no programa mundial de "fact-checking" do Facebook.

Com seu programa de verificação lançado em 2016, o Facebook busca combater a disseminação de informações falsas, remunerando jornalistas de várias mídias, responsáveis por verificar a veracidade do conteúdo duvidoso compartilhado na rede social.

A AFP possui equipes de verificação em vários idiomas, em mais de 30 países. Na América Latina, já está presente na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Uruguai, alcançando agora 10 países da América Latina graças aos novos acordos.