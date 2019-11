Dois dias depois de ter sido vítima de gritos racistas em Verona, Mario Balotelli explicou nesta terça-feira que seus gestos de irritação foram direcionados a "um punhado de imbecis", acrescentando que existem "outras mil formas" de provocar um jogador.

"Não acusei o Verona, não acusei a curva (arquibancada) do Verona. Acusei o punhado de imbecis que fizeram isto e eu os ouvi. Acusei estes estúpidos e isso é tudo", declarou o atacante do Brescia em uma entrevista ao programa de televisão Le Iene.

Alguns torcedores do Verona imitaram os gritos de macaco no momento em que Balotelli tocou na bola durante a partida em que as duas equipes se enfrentaram no último fim de semana. O incidente fez com que o atacante lançasse a bola com raiva na arquibancada e tentasse abandonar o campo, mas no final ele permaneceu.

"Tenho que dizer a verdade. Eu tenho simpatia pelo estádio do Verona e por seus torcedores, suas provocações, mas se você quer perturbar um jogador, há outras mil formas de fazer isso. Mas não assim", declarou o jogador italiano.

"Este punhado, eu volto a dizer porque os imbecis são sempre pouco numerosos embora existam, são estúpidos. Os comportamentos racistas não são aceitáveis, nunca foram e nunca serão", acrescentou.

Depois dos incidentes de domingo, a comissão de disciplina da Liga Italiana de futebol decidiu nesta terça o fechamento de um dos setores do estádio do Verona por uma partida.