Comunicado do Business Wire :Empirix, Inc.

A Empirix® Inc., líder em automação de testes de rede e visibilidade de desempenho de serviços e aplicativos, anunciou hoje que Edoardo Rizzi foi nomeado vice-presidente sênior de Gerenciamento de Produto e Marketing da empresa. Antes de sua nomeação, Rizzi ocupou cargos de liderança na Viavi/JDSU, Trendium e Tektronix Communications e, mais recentemente, foi o fundador da vivoo inc., que desenvolveu aplicativos nativos de nuvem destinados ao espaço industrial da IoT.

Rizzi tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento e execução de estratégias, inovação de produtos e entrada no mercado, e esteve diretamente envolvido no gerenciamento de oportunidades e desafios relacionados com a evolução de tecnologias como 3G, 4G/LTE e nativas de nuvem. Ele está bem equipado para impulsionar o crescimento e liderar a Empirix no próximo capítulo da indústria: o 5G.

"O mercado se encontra em um ponto crítico de inflexão, já que as empresas e os prestadores de serviços de comunicação se preparam para capturar a oportunidade 5G", afirmou Franco Messori, diretor de Estratégias da Empirix. "Nos últimos anos, a Empirix trabalhou duro para se preparar para permitir essa transição tecnológica e colocar nossos clientes em posição de comandar o novo ecossistema. Ao ingressar na Empirix, Edoardo valida não apenas nossa visão, mas também que nossas tecnologias liderarão a evolução 5G de uma maneira única e inovadora."

"O próximo capítulo da Empirix revolucionará a forma como a garantia e a visibilidade do desempenho de redes, serviços e aplicativos são realizadas em todo o ecossistema 5G", disse John D'Anna, presidente e CEO da Empirix. "O Edoardo fornecerá a liderança necessária para impulsionar nosso produto e nossa estratégia de entrada no mercado. Estamos muito entusiasmados com o futuro e esperamos desenterrar o potencial máximo da Empirix com o Edoardo - não há ninguém mais adequado para nos ajudar a acelerar nosso crescimento."

Sobre sua nomeação, Edoardo comentou: "A evolução para o 5G, incluindo a computação de borda móvel e as soluções nativas de nuvem, é uma transição tecnológica como nenhuma outra. É uma religação completa de todo o ecossistema, dos processos operacionais subjacentes e das práticas de negócios. A Empirix possui o melhor portfólio da categoria, preparado para o 5G. É a única linha de produtos do setor projetada para fornecer a agilidade, o desempenho e a escalabilidade comercial necessárias às empresas e aos prestadores de serviços de comunicação para executar com êxito suas estratégias 5G. Estou ansioso para trabalhar com a equipe e maximizar o valor que entregamos aos nossos clientes e parceiros e à marca Empirix".

David Weiss, membro do conselho da Empirix e parceiro operacional sênior da Thoma Bravo, disse: "A nomeação do Edoardo Rizzi chega em um momento importante e posiciona a Empirix para prosperar diante de mudanças significativas no mercado. Estamos comprometidos com o sucesso da Empirix e acreditamos que o Edoardo Rizzi possui as habilidades e a experiência necessárias para habilitar a empresa a executar sua visão, impulsionar a inovação e o foco de produtos e mercados, além de maximizar o potencial geral da empresa em um grande mercado".

Rizzi possui um MBA pela Babson Olin Graduate School of Business (EUA), um doutorado pela Universidade de Brescia (Itália) e um mestrado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Pádua (Itália).

A Empirix é uma empresa do portfólio da Thoma Bravo.

Sobre a Empirix

A Empirix é a líder reconhecida em visibilidade de desempenho de rede de ponta a ponta, com a capacidade exclusiva de analisar o comportamento dos clientes por aplicativo em tempo real. Ajudamos os prestadores de serviço, as operadoras de telefonia móvel e as empresas a otimizar os processos de negócios para reduzir custos operacionais, maximizar a retenção de clientes e aumentar a receita de primeira linha. Por meio de monitoramento, análise e inteligência, a Empirix ajuda empresas do mundo todo a perceber o valor total de seus investimentos em tecnologia.

A Empirix é uma marca comercial da Empirix, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

