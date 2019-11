Premiê afegão em fim de mandato deprecia plano de paz do presidente

O primeiro-ministro em fim de mandato do Afeganistão, Abdullah Abdullah, depreciou nesta terça-feira (5) um novo plano de paz com os talibãs, lançado por seu adversário eleitoral, o presidente Ashraf Ghani, por considerá-lo uma "lista de desejos" pouco realista.

Em setembro, o presidente americano, Donald Trump, concluiu as negociações que duraram um ano com os talibãs, deixando os afegãos perguntando-se o que viria depois do conflito que se arrasta há quase duas décadas.

No mês passado, a equipe de Ghani publicou uma proposta de sete pontos, destinada a aproveitar estes diálogos e pôr fim à guerra do Afeganistão com os talibãs, que durou 18 anos.

Embora alguns observadores tenham elogiado aspectos da proposta detalhada por seu alcance, também questionaram a viabilidade de certos elementos, inclusive um pedido de cessar-fogo talibã durante um mês, antes da retomada das negociações.

"Para ser honesto, ninguém encarou esse chamado 'Plano de sete pontos' como um plano. É mais um desejo", disse Abdullah em entrevista à AFP. "Ninguém está levando a sério, nem o povo do Afeganistão, nem ninguém".

As negociações entre os Estados Unidos e os talibãs se concentraram na retirada, pelo Pentágono, das tropas americanas em troca de garantias de segurança dos talibãs.

Abdullah disse ser imperativo que qualquer diálogo futuro inclua as negociações do governo afegão, seja ele ou Ghani. Toda equipe de negociação "deve ser inclusiva. O governo tem que ser parte disso", declarou Abdullah, de 59 anos, em seus escritórios, vizinhos ao palácio presidencial, no centro de Cabul.

O primeiro-ministro está no meio de uma disputa eleitoral com Ghani. Os dois adversários se enfrentaram em uma votação de primeiro turno em 28 de setembro e os funcionários eleitorais postergaram reiteradamente o anúncio dos resultados, citando problemas técnicos.

Em 2014, Ghani e Abdullah também se enfrentaram em uma disputa acirrada que levou a acusações generalizadas de fraude e resultou na intervenção dos Estados Unidos para negociar um incômodo acordo de repartição do poder entre os adversários sob um governo de unidade.

A posição de Abdullah, não mencionada na Constituição, foi criada para pôr um fim às disputas em curso que ameaçavam com o colapso político.

- Repetição de 2014 -

Há indícios de que as eleições deste ano poderiam ser como as de 2014 e tanto as equipes de Ghani como as de Abdullah alegam fraude.

Mas Abdullah, que anteriormente tinha dito que acreditava ter obtido a maioria dos votos, declarou que respeitaria "absolutamente" o resultado se o processo fosse justo e transparente.

Na segunda-feira, sua equipe disse que continuava havendo problemas com 300.000 do 1,8 milhão de votos que a Comissão Eleitoral Independente (CEI) considerou válidos.

A CEI não informou o público sobre o que está acontecendo com o processo de contagem, disse Abudllah, e "não explicou de forma transparente os nossos representantes. É necessário mais transparência".

Supõe-se que a votação deste ano seja a mais limpa na jovem democracia afegã, com uma empresa alemã administrando máquinas biométricas destinadas a impedir que as pessoas votem mais de uma vez.