EUA envia missão comercial agrícola ao México de olho no T-MEC

O governo dos Estados Unidos enviará uma vasta missão comercial agrícola ao México nesta semana, de olho nas possibilidades que serão criadas com o novo acordo de livre-comércio norte-americano T-MEC (na sigla em espanhol) - disseram autoridades nesta terça-feira (5).

"O secretário da Agricultura, Sonny Perdue, vai liderar uma missão comercial no México, de 6 a 8 de novembro, para criar novas oportunidades", afirmou o Departamento da Agricultura (USDA) em um comunicado.

O USDA observou que o mercado mexicano tem sido um dos principais para exportadores americanos, mas agora o tratado entre México, Estados Unidos e Canadá "promete abrir ainda mais oportunidades".

O T-MEC, que deve substituir o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês), em vigor desde 1994, foi selado em novembro passado pelos três países, mas até agora foi ratificado apenas pelo Senado mexicano. Na semana passada, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, garantiu que a confirmação do texto avança no Congresso.

Purdue viajará para a capital do México, juntamente com o subsecretário de Comércio Exterior e Assuntos Agrícolas, Ted McKinney, e mais de 100 representantes do setor público e privado.

Eles serão acompanhados pelos chefes de seis departamentos estaduais de agricultura: Connecticut, Idaho, Maryland, Missouri, Dakota do Norte e Washington, além de funcionários da Califórnia, Geórgia, Minnesota, Nebraska, Nevada, Oregon, Wisconsin e Virgínia, segundo o USDA.

Delegados de cerca de 40 empresas que produzem e vendem soja, arroz, frutos do mar, ameixas, laticínios, amêndoas, avelãs e vinhos, entre outros produtos, participarão da missão.

O México é o segundo maior mercado de exportação de produtos agrícolas dos EUA, depois do Canadá. Durante a última década, as exportações agrícolas dos EUA para o México cresceram 48%, para US$ 19,1 bilhões em 2018, conforme dados do USDA.

"Ao mesmo tempo, o México era principalmente um mercado para produtos a granel, mas sua crescente economia e população estão impulsionando a demanda por alimentos de alto valor voltados para o consumidor, que agora são a maior categoria de exportações agrícolas dos EUA", disse ele.