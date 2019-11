Democratas pedem que chefe de gabinete de Trump testemunhe em investigação

Os presidentes de três comitês da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que lideram a investigação de impeachment para o presidente Donald Trump pediram ao chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, para que ele testemunhe nesta sexta-feira. Em carta a Mulvaney, eles afirmam que o não comparecimento constituiria "mais evidência na investigação do impeachment da Câmara". O documento é assinado pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Eliot Engel, o de Inteligência, Adam Schiff, e pela presidente interina do Comitê de Monitoramento, Carolyn Maloney.



Outros funcionários da Casa Branca, entre eles o advogado principal para o Conselho de Segurança Nacional, não compareceram a convocações similares. A investigação apura se Trump pediu ao presidente da Ucrânia que investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho. Biden também é pré-candidato à presidência na eleição em novembro de 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.