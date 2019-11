AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

SANTIAGO (Chile) - Conferência regional sobre a mulher da América Latina e Caribe organizada pela Cepal - (até 8)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Egito, Etiópia e Sudão discutem polêmica represa do Nilo -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Leilões do pré-sal -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de sentença do empresário brasileiro Fabio Tordin sobre papel no escândalo de corrupção da FIFA - 12H00

QUITO (Equador) - Fórum do Sistema Interamericano de Direitos Humanos - 12H00 (até 7)

Europa

(*) GENEBRA (Suíça) - Início das reuniões da Comissão responsável pela redação de uma nova constituição síria - (até 8 de Novembro)

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Sindicato convoca greve do pessoal de cabine da Lufthansa - 21H00 (até 9)

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

ATENAS (Grécia) - Líder do Aurora Dourada em julgamento sobre envolvimento do partido neonazista no assassinato de 2013 de rapper antifascista -

MUNIQUE (Alemanha) - BMW divulga resultados - 05H00

MOSCOU (Rússia) - Julgamento de manifestante acusado de violência contra a polícia - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Presidente Rohani anuncia nova redução dos compromissos do Irã no dossiê nuclear -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita de Emmanuel Macron -

PEQUIM (China) - Presidente francês Emmanuel Macron se reúne com líderes chineses -

XANGAI (China) - China International Import Expo - (até 10)

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2019

América

BRASÍLIA (Brasil) - STF começa a votar progressão do regime de Lula -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação/IPCA IBGE (outubro) - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Chefe do FMI Kristalina Georgieva abre conferência de dois dias sobre dívida - 12H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Disney divulga resultados do 4T - 15H30

Europa

HAIA (Holanda) - TPI condenará Bosco 'Terminator' Ntaganda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade - 07H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Comunistas russos comemoram o 102º aniversário da Revolução de Outubro - 10H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das Finanças da Eurozona -

ISTAMBUL (Turquia) - Início do julgamento do representante turco da RSF, Onderoglu - 05H00

PARIS (França) - Conferência internacional sobre o terrorismo (CAT-CEP) - 06H00

LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, ata de reunião e relatório de inflação - 10H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Músico do The Who Pete Townshed lança seu primeiro romance - 10H30

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Lançamento mundial do videogame "Death Stranding" -

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Reunião dos chanceleres do Grupo de Lima -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Première mundial de "Frozen 2" - 00H00

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel se reúne com o secretário de Estado americano Mike Pompeo - 12H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Conferência international sobre a não proliferação de armas nucleares -

MUNIQUE (Alemanha) - 80º aniversário do atentado contra Adolf Hitler -

(+) MADRI (Espanha) - Encerramento da campanha dos partidos políticos na Espanha - 16H00

BERLIM (Alemanha) - Ursula von der Leyen fala sobre a Europa pouco antes do 30º aniversário da queda do Muro de Berlim - 16H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - China divulga cifras do comércio exterior do mês de outubro - 00H00

SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - 30º aniversário da Queda do Muro de Berlim -

DOMINGO, 10 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Eleições legislativas, as quartas em quatro anos -

(+) Kouria (Rússia) - 100 anos do nascimento de Mikhail Kalashnikov, inventor do fuzil que tem o seu nome -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Domingo de Comemoração dos soldados britânico e da Commonwealth -

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) CLAMART (França) - 15o. aniversário da morte de Yasser Arafat -

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Lançamento da plataforma de streaming Disney+ -

(+) HAVANA (Cuba) - Reis da Espanha visitam Cuba por ocasião dos 500 anos de Havana - 03H00 (até 14)

(+) PARIS (França) - Foro de Paris sobre a paz - 04H30 (até 13)