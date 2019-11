Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou hoje mais artistas que se apresentarão na 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY®, entre eles os atuais indicados Aitana, Anitta,Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Darell, Dimelo Flow,Fonseca, Luis Fonsi, Greeicy, Intocable, Nella, Reik, RosalíaeAlejandro Sanz.

O ganhador do Latin GRAMMY® e do GRAMMY®Pepe Aguilar, e os anteriormente indicados ao Latin GRAMMY e ao GRAMMY Los Ángeles Azules também se unem a esta lista estelar. Além disso, os atuais indicados Camilo,De La Ghetto, Paula Fernandes, Kany García,Christian Nodal e Tommy Torresse juntam como apresentadores.

Eles se unem aos artistas previamente anunciados: Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia Cara, Alejandro Fernández, Alex Fernández, Vicente Fernández, Natalia Jiménez,Juanes,Mariachi Sol de México de José Hernández,Draco Rosa, Ximena Sariñana, Sech, Olga Tañón e Sebastián Yatra.

Três vezes ganhador do Latin GRAMMY, Personalidade do Ano 2006 da Academia Latina da Gravação e duas vezes ganhador do GRAMMY, Ricky Martin, ao lado das atrizes de renome internacional Roselyn Sánchez e Paz Vega, serão os apresentadores de A Noite Mais Importante da Música Latina? ao vivo, com transmissão da Rede Univision, em 14 de novembro, das 22h à 1h pelo horário de Brasília, a partir da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

O histórico 20º. aniversário da Entrega do Latin GRAMMY contará com uma celebração icônica, repleta de estrelas, incluindo momentos históricos, reuniões, homenagens, performances únicas de indicados, ganhadores anteriores e lendas que se reunirão para homenagear os 20 anos de legado e excelência da música latina.

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® terá uma presença notável em A Noite Mais Importante da Música Latina? quando oito dos 200 bolsistas acompanharão os apresentadores no palco para entregar as estatuetas dos ganhadores da noite, simbolizando a próxima geração de artistas promovidos pelos programas internacionais da Fundação. Desde sua criação há cinco anos, a Fundação Cultural Latin GRAMMY destinou US$ 5 milhões em bolsas de estudo, subvenções, doações de instrumentos musicais e eventos educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.

Latin GRAMMYs Facebook LIVE, apresentará uma cobertura exclusiva dos bastidores da 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY. A transmissão ao vivo incluirá entrevistas de vários locais, incluindo o tapete vermelho, a cerimônia da Premiere do Latin GRAMMY®, os bastidores e o centro de mídia, a partir das 16h, horário da costa leste dos EUA. Os participantes da Semana do Latin GRAMMY irão desfrutar de uma experiência personalizada enquanto estiverem em Las Vegas via o novíssimo app Latin GRAMMY, disponível no Google Play e na App Store.

Precedendo a transmissão da Entrega do Latin GRAMMY, a Rede Univision apresentará a cobertura exclusiva "Noite de Estrelas", com as chegadas de artistas ao vivo ao tapete vermelho do Latin GRAMMY, a partir das 19h, horário da costa leste dos EUA. "Noite de Estrelas" apresentará entrevistas e comentários ao vivo e fornecerá aos espectadores uma visão íntima do evento de maior prestígio da música latina, enquanto conecta os fãs com seus artistas favoritos nas mídias sociais utilizando #LatinGRAMMY.

A 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY é suportada pelas múltiplas plataformas da Univision, que incluem digital, social e rádio, apresentando entrevistas em vídeo e fotos, um extenso arquivo de shows anteriores, um blog ao vivo, cenas dos bastidores e fóruns dedicados para fãs compartilharem seu entusiasmo até a transmissão em www.univision.com/latingrammy. A Univision Radio é a rede de rádio oficial em espanhol da Entrega do Latin GRAMMY. Além disso, a transmissão será distribuída internacionalmente para mais de 80 países.

Para mais informações e as últimas notícias, visite o site oficial da Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) ou Instagram (@LatinGRAMMYs). Use #LatinGRAMMY em suas plataformas de mídia social favoritas.

Um número muito limitado de ingressos para a 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY ainda está disponível para compra no site www.axs.com.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional que tem como membros artistas, músicos, compositores, produtores e outros profissionais técnicos da gravação, de língua espanhola e portuguesa. A organização dedica-se a melhorar a qualidade de vida e as condições culturais da música latina e de seus criadores. Além de produzir a Entrega do Latin GRAMMY® para destacar a excelência em artes e ciências da gravação, A Academia Latina da Gravação oferece programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical latina, seja diretamente ou por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações sobre a Academia Latina da Gravação, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como empresa líder de mídia hispânica nos EUA, a Univision Communications Inc. entretém, informa e empodera os hispânicos dos EUA com notícias, esportes e entretenimento através de transmissões de televisão, TV a cabo, plataformas de áudio e digitais. O portifólio de mídia de alto nível da empresa inclui as redes abertas Univision e UniMás, bem como as redes de cabo Galavisión e a TUDN, rede esportiva número 1 de língua espanhola do país. Localmente, a Univision possui ou opera 65 estações de televisão nos principais mercados hispânicos dos EUA e Porto Rico. Além disso, Uforia, a Casa da Música Latina, abrange 58 estações de rádio próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma presença maciça de áudio digital. Os principais ativos digitais da empresa incluem Univision.com, serviço de streaming Univision Now, a maior rede de influenciadores hispânicos e vários aplicativos de primeira linha. Para mais informações, visite corporate.univision.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191105005356/pt/

The Lippin Group, representando A Academia Latina da Gravação: Elina Adut EAdut@lippingroup.com 323.965.1990

A Academia Latina da Gravação: Iveliesse Malavé Iveliesse.malave@grammy.com 305.576.0036

Univision: Julissa Bonfante jbonfante@univision.net 305.894.8635

