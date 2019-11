Comunicado do Business Wire :EDGE

Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice-comandante supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos (EAU), inaugurou hoje a EDGE, uma empresa estabelecida para reposicionar o país como importante ator global no cenário de tecnologias avançadas.

His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan with the CEOs of the newly announced UAE Advanced Technology Company, EDGE (Photo: AETOSWire)

A era digital vem criando desafios e oportunidades sem precedentes, e a EDGE está posicionada para gerar evoluções na capacidade de uma grande variedade de setores de mercado. Começando com inovações revolucionárias no setor de defesa de elevado investimento e com maior prioridade em desenvolvimento relativos a segurança nacional, a EDGE está agrupando mais de 25 entidades, entre elas, subsidiárias da Emirates Defence Industries Company (EDIC), do Emirates Advanced Investments Group (EAIG) e da Tawazun Holding, além de outras organizações independentes.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, diretor executivo e diretor administrativo da EDGE, declarou: "A EDGE fará grandes investimentos em P&D;, trabalhando em estreita colaboração com operadores da linha de frente para projetar e implementar soluções práticas que superem desafios reais".

Ele acrescentou: "A solução para enfrentar a guerra híbrida reside na convergência de inovações do mundo comercial e do setor militar. Estabelecida com a missão central de revolucionar um antiquado setor militar sufocado pela burocracia, a EDGE foi criada para oferecer produtos ao mercado com maior agilidade e a preços mais acessíveis".

Al Bannai foi nomeado para comandar a EDGE graças à sua experiência com startups e trajetória comprovada no uso de tecnologias emergentes para ampliar oportunidades de negócios nacional e internacionalmente.

Ao contribuir para a inovação e o crescimento de tecnologias avançadas, a EDGE desenvolverá parcerias mais profundas com fabricantes de equipamentos originais e prestadores de serviços na área de defesa de renome mundial, além do setor de pequenas e médias empresas e instituições acadêmicas. Acelerando o ritmo de inovações, ela também atrairá os melhores especialistas e talentos do mercado de todo o mundo para ajudar no desenvolvimento de um amplo espectro de produtos modernos que vão da concepção à construção pelos recursos de domínio em seus cinco clusters de negócios centrais: plataformas e sistemas, mísseis e armas, ciberdefesa, guerra eletrônica e inteligência, e apoio a missões.

A empresa está posicionada para implementar tecnologias avançadas como recursos autônomos, sistemas ciberfísicos, Internet das Coisas, sistemas avançados de propulsão, robótica e materiais inteligentes, com foco em inteligência artificial para todos os seus produtos e serviços.

Ao comentar sobre a EDGE, Sua Excelência Tareq Abdul Raheem Al Hosani, diretor executivo do Conselho Econômico de Tawazun (Tawazun Economic Council, o capacitador de defesa dos EAU), afirmou: "Estamos determinados a lidar com as incertezas trazidas pela tecnologia ao adaptarmos nosso foco e capacidade na busca de um setor de defesa e segurança sustentável. A EDGE nos ajudará a transformar nossa capacidade nacional e ampliar nossos envolvimento em exportações de defesa e segurança".

Em 2018, os EAU se posicionaram na primeira colocação do Índice de Inovação Global para o mundo árabe. A EDGE tem o objetivo de ajudar os EAU a manter e ampliar essa importante posição.

