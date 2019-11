A Rússia expressou preocupação com a decisão do Irã de retomar as atividades de enriquecimento de urânio na central de Fordo, ao sul de Teerã, em uma nova redução de seus compromissos alcançados com a comunidade internacional.

"Estamos seguindo o desenvolvimento da situação com preocupação", afirmou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Apoiamos a preservação do pacto assinado em Viena em 2015 sobre o programa nuclear", completou.