Oportunidades de negociação com EUA diminuem, afirma Coreia do Norte

A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que as oportunidades de negociação com os Estados Unidos "diminuem", depois que o Departamento de Estado americano acusou Pyongyang de apoiar o terrorismo.

O relatório anual do Departamento de Estado, divulgado na sexta-feira, inclui pelo segundo ano consecutivo a Coreia do Norte entre os países que apoiam o terrorismo e apontou o envolvimento em "assassinatos em território estrangeiro".

O ministro norte-coreano das Relações Exteriores criticou o documento, que chamou de "grave provocação política", informo a agência estatal KCNA. Um porta-voz do regime chamou os Estados Unidos de "viveiro e líder do terrorismo".

"O canal de diálogo entre a RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) e os Estados Unidos diminui cada vez mais devido à atitude e postura dos Estados Unidos", completou.

Representantes americanos e norte-coreanos se reuniram no início de outubro na Suécia. Pyongyang abandonou a mesa de negociações e expressou decepção com a falta de soluções "novas e criativas" por parte de Washington.

As negociações estavam paradas desde o fracasso da reunião de cúpula de Hanói em fevereiro entre o presidente Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong Un.

Os dois governantes não conseguiram chegar a um acordo sobre o desmantelamento dos programas nucleares norte-coreanos em troca da retirada das sanções econômicas.

Desde então, Pyongyang, que pede a Washington que mude sua abordagem até o fim do ano, testou vários mísseis balísticos de curto alcance.