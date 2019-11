Macron defende acordo China-EUA que 'preserve interesses' de outros países

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta terça-feira, em Xangai, um acordo comercial entre China e Estados Unidos "que preserve os interesses" de outros países, começando pelos da União Europeia, principal parceiro econômico de Pequim.

Durante um discurso na segunda Exposição Internacional de Importações da China, Macron condenou - sem citar - o presidente americano, Donald Trump, pelo recurso "da ação unilateral, da arma tarifária e da lei do mais forte".

"A guerra comercial só causa perdedores", disse o líder francês, recordando que a guerra entre China e Estados Unidos afeta negativamente o crescimento global.

Macron aplaudiu o sucesso econômico chinês dos últimos 40 anos, mas pediu a Pequim que abra mais seu mercado para corrigir os desequilíbrios da globalização que suscitam "uma tentação de recuo" nos países ocidentais.

"Criar novos vínculos de equilíbrio supõe acelerar os procedimentos de acesso ao mercado chinês, torná-los mais transparentes para permitir que as empresas estrangeiras, especialmente as inovadoras, se instalem na China com confiança".

Washington e Pequim esperam alcançar um acordo comercial preliminar ainda neste mês de novembro.