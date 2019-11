Presidente chinês expressa 'confiança' na chefe do Executivo de Hong Kong

O presidente da China, Xi Jinping, expressou nesta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil) seu "alto grau de confiança" na impopular chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, com quem se encontrou em Xangai enquanto a violência continua na ex-colônia britânica, informou a imprensa oficial.

O Partido Comunista Chinês anunciou na semana passada que mudará o processo de nomeação do chefe do Executivo de Hong Kong. Nesta terça-feira, Xi pediu "esforços efetivos" para melhorar a vida da população e dialogar com todos os setores da sociedade, segundo a agência de notícias Xinhua.