Chanceler denuncia na OEA golpe de Estado em andamento na Bolívia

O chanceler da Bolívia, Diego Pary, denunciou nesta segunda-feira um golpe de Estado em curso no seu país promovido pela oposição, ao comparecer na Organização dos Estados Americanos (OEA) para falar sobre a crise desatada com a questionada reeleição do presidente Evo Morales.

"A agressão seletiva aos cidadãos e às forças de segurança, o apelo para que as Forças Armadas e a Polícia Nacional se rebelem, e finalmente a cominatória ao presidente Evo Morales para abandonar o governo em 48 horas são claras evidências de que há um golpe de Estado a caminho que pretende aquebrantar a vida democrática da Bolívia através do caos e do enfrentamento", disse Pary durante sessão extraordinária do Conselho Permanente da OEA em Washington.

Pary pediu aos representantes dos 34 países membros ativos do bloco regional que se somem "à defesa da democracia" na Bolívia.

Segundo o chanceler, os "progressos" em termos de "inclusão política" e "crescimento econômico sem precedentes" do governo de Morales, no poder desde 2006, correm "risco de retrocesso" diante de "grupos fascistas".

Pary acusou o chefe do Comitê Cívico de Santa Cruz (direita), Luis Fernando Camacho, que no sábado deu o ultimato para que Morales renuncie até às 19H00 desta segunda-feira (20H00 Brasília), de liderar esta campanha.

"Hoje a amanhã são dias decisivos para nosso país, dois dias que vão definir se a Bolívia continua no caminho da democracia ou vai para a violência".