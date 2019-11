Terremoto de 6,1 graus abala zona central do Chile

Um terremoto de 6,1 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira a zona central do Chile, incluindo a região de Santiago, no momento em que milhares de pessoas protestavam por reformas sociais e contra o governo, informou o Centro Sismológico Nacional em um segundo boletim (CSN).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou um tremor de 6 graus de magnitude.

O abalo ocorreu às 18H53 local (18H53 Brasília) e foi percebido em ao menos seis regiões, do centro e sul do Chile, incluindo Coquimbo, Valparaíso e Metropolitana, com epicentro situado 8 km a sudoeste da localidade de Illapel, a uma profundidade de 65 km, segundo o CSN.

No centro de Santiago, o tremor foi sentido quando a polícia dispersava milhares de pessoas que protestavam por reformas sociais e contra o presidente Sebastián Piñera.

Até o momento "não há relatos de vítimas ou danos, alteração dos serviços básicos ou problemas na infraestrutura", segundo o Escritório Nacional de Emergências (Onemi).

O Chile é um dos países mais sísmicos do mundo e sofreu o maior terremoto já registrado no planeta, de 9,5 graus, na cidade de Valdivia, há 59 anos.

Em 2010, o país registrou um terremoto de 8,8 graus, seguido por tsunami, o que deixou mais de 500 mortos.

Outro terremoto, de 8,3 graus, abalou em 2015 o porto de Coquimbo, no norte do país.