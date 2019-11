Chile registra terremoto de magnitude 6,3 na região central

O Chile registrou um terremoto na tarde desta segunda-feira, 4, na zona central do país de magnitude 6,3 na escala Richter. De acordo com o jornal local La Tercera, o tremor foi percebido nas regiões Metropolitana, Coquimbo e Valparaíso, O'Higgins e Maule.



Segundo a publicação chilena, o epicentro foi registrado a 8 km ao sudoeste de Illapel e não foi emitido alerta de tsunami na costa do país.