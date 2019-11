Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, mantendo seu impulso graças a um renovado otimismo nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro teve alta de 44 centavos, a 62,13 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para dezembro ganhou 34 centavos, a 56,54 dólares.

"Na semana passada, houve um festival de boas notícias, entre o avanço das negociações comerciais, a queda das taxas de juros do Fed e um bom relatório do emprego nos Estados Unidos", disse à AFP Craig Erlam, analista da Oanda.

Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, disse que os preços do petróleo desta segunda também se beneficiaram de "declarações do ministro de Petróleo segundo as quais os membros da Opep e seus sócios discutirão em sua próxima reunião em dezembro uma eventual redução da oferta de petróleo".