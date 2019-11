Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC, líder mundial em serviços globais de negócios, jurídicos, tributários e marcas digitais, tem o prazer de anunciar que assinou um contrato definitivo para a aquisição da TCS-Groep (TCS), uma provedora de serviços com sede na Holanda para fundos de investimentos alternativos (FIA).

A TCS oferece serviços de administração de fundos e de depositário para gestores de ativos alternativos, com foco em fundos imobiliários, capital privado, dívida privada e impacto social, e gerencia mais de EUR 6,5 bilhões em ativos em nome de seus clientes. O acordo está sujeito à aprovação regulatória na Holanda.

"Temos o prazer de receber a TCS na CSC como parte de nossa estratégia de longo prazo para desenvolver o mercado europeu, oferecendo aos clientes internacionais o nosso conjunto de administração de fundos, mercado de capitais e serviços de depositário", disse o vice-presidente sênior da CSC, John Hebert. "A TCS tem um histórico impressionante e uma cultura orientada a serviços semelhante à nossa. As ofertas combinadas e a reputação compartilhada de atendimento ao cliente de alta qualidade criam uma oferta exclusiva no mercado."

A aquisição deste negócio com sede na Holanda amplia os recursos da CSC para clientes do mercado financeiro global (MFG) e proporciona uma presença física em outro importante centro financeiro europeu. Os outros escritórios europeus de MFG da CSC estão em Londres, Luxemburgo e Dublin. A aquisição segue várias contratações e investimentos estratégicos realizados pela CSC em 2019, que incluem o recrutamento orgânico e a criação de seus negócios de administração de fundos nos mercados dos EUA e APAC. Com esta aquisição, Liam McHugh, diretor geral, se mudará para Dublin para supervisionar os negócios de administração de fundos da CSC na Europa.

"Além de ampliar os nossos recursos na Europa, esta aquisição reforça a nossa vantagem competitiva de ser um provedor de serviços de capital fechado e independente", disse Hebert. "Nossa estabilidade de longo prazo e a abordagem concentrada no cliente são altamente valorizadas por clientes de fundos e contribuem para uma forte adequação cultural entre as nossas respectivas empresas."

A TCS foi fundada em 1991 e tem sua sede em Maarsbergen, Holanda. Atualmente, a TCS possui 26 funcionários em dois escritórios que se juntarão à CSC como parte da aquisição. A TCS oferece serviços administrativos, de conformidade, de contabilidade, de impostos, de representação e domiciliares para fundos com base na Holanda. Além disso, a TCS é a maior depositária não bancária da Holanda.

"Fazer parte da CSC nos proporciona a plataforma ideal para acelerar ainda mais o nosso sucesso na criação de negócios de serviços de fundos da mais alta qualidade na Holanda. Estamos muitos satisfeitos de fazer esta parceria com uma empresa com presença internacional e o mesmo compromisso com a excelência em serviços que os nossos clientes esperam", afirma Birgitte van den Broek, diretora executiva da TCS-Groep. "Selecionamos com cuidado a nossa parceria e fazer isto representa o resultado ideal para os nossos clientes e funcionários. Os nossos clientes continuarão a receber os serviços personalizados das equipes existentes de atendimento ao cliente e os nossos clientes e funcionários se beneficiarão da extensa base de conhecimentos agora acessível através da CSC."

Os termos financeiros não foram anunciados. Pepper Hamilton e Houthoff atuaram como consultores jurídicos da CSC. A PhiDelphi Corporate Finance atuou como consultoria financeira exclusiva do TCS-Groep e a JanssenBroekhuysen forneceu consultoria jurídica.

Sobre a CSC

A CSC é uma provedora líder de serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em várias estratégias de fundos, participantes do mercado de capitais nos mercados público e privado, além de empresas que exigem suporte fiduciário e de governança. Somos a parceria inabalável de 90% das empresas da Fortune 500®, com quase 10 mil escritórios de advocacia e mais de 3 mil instituições financeiras. Os profissionais de Mercados Financeiros Globais da CSC estão localizados nos principais centros financeiros dos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de realizar transações onde quer que os clientes estejam - e conseguimos isto com a implementação de especialistas em todos os negócios que atendemos. Para mais informações sobre os serviços da CSC, acesse cscgfm.com.

Sobre a TCS-Groep

A TCS é uma das principais e mais respeitadas provedoras de serviços na Holanda, oferecendo serviços de administração de fundos e depositários a gestores de ativos de investimentos alternativos. Os serviços da TCS são caracterizados por relacionamentos de longo prazo com os clientes, uma força de trabalho estável e sistemas de alto padrão. Embora os gestores de ativos possam se concentrar em suas tarefas principais, a TCS garante operações sem problemas e dentro da conformidade em segundo plano. A TCS se orgulha de ser a maior provedora de serviços de depósitos não bancários na Holanda; como depositária, a TCS se comunica ativamente com clientes para agregar valor real às suas operações, o que garante o cumprimento adequado de todos os requisitos legais. A TCS possui licenças do Banco Central Holandês (DNB) e dos Mercados Financeiros da Autoridades (MFA). Para mais informações sobre os serviços da TCS, acesse www.tcs-groep.nl.

