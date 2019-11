McDonald's demite CEO por se relacionar com funcionária: 'Falta de juízo'

(foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP ) presidente executivo (CEO) do McDonald’s, Steve Easterbrook, de 52 anos, foi demitido por manter um relacionamento com uma funcionária. De acordo com as normas da empresa, é proibido pessoas de cargo superior se relacionarem com outros funcionários. , de 52 anos, foi demitido por manter um. De acordo com as normas da empresa, é proibido pessoas de cargo superior se relacionarem com outros funcionários.





A empresa alegou que Esterbrook “demonstrou falta de juízo” e o ex-CEO acabou confirmando a versão da companhia. Em email enviado aos colegas de trabalho, ele confessou o relacionamento e admitiu ter cometido um erro. “Considerando os valores da empresa, concordo com o conselho de administração de que é o meu momento de sair”, declarou o dirigente na mensagem.





O conselho do McDonald’s nomeou para o cargo Chris Kempczinski, que recentemente chefiou o McDonald’s nos Estados Unidos e assumirá imediatamente como novo presidente e CEO. Ele foi uma das figuras-chaves no desenvolvimento do plano estratégico e supervisionou a transformação mais completa da empresa nos EUA na história. “Steve me trouxe ao McDonald’s e foi um mentor paciente que me ajudou muito”, ressaltou Chris ao falar sobre Easterbrook.

Impacto

Desde a saída de Esterbrook, o McDonald's registrou uma queda bilionária na bolsa - cerca de 2%, US$ 174 bilhões para US$144 bilhões. Nos últimos anos, o executivo elevou o valor do mercado e mais que dobrou as ações da empresa. Ele foi o responsável pelo incentivo da “nova geração” de consumidores e pela parceria da empresa com os aplicativos de entregas. Além disso, ele criou as “ofertas de café da manhã do dia”, o que fez as vendas elevarem.





Esterbrook também é responsável pela implantação de tecnologia das lojas. Vários McDonald’s passaram por reformas e criaram “quiosques virtuais” para a facilitação do pedido.





No Canadá, hambúrgueres de carne vegetal fornecidos pela startup Beyond Meat estavam sendo testados.





Apesar de todas inovações e do crescimento da empresa, companhias como o McDonalds tendem as respeitar cada vez mais suas políticas internas e firmar a proibição de envolvimento entre funcionários e executivos. Desta forma, tentando combater denúncias de assédio.

