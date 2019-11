Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, fornecedora líder de inteligência financeira, anunciou hoje o lançamento da solução Credit Sentiment Score?, uma nova ferramenta que usa processamento de linguagem natural e análise textual da mídia para identificar sinais de perda de crédito nas empresas.

Essa solução captura todos os sinais de dificuldades financeiras evidentes ou potenciais resultantes de eventos como inadimplência, falência, reestruturação de dívidas, violações de convênios, preocupações com liquidez, ações judiciais, escândalos de corrupção e fraude. Além disso, ela usa esse conteúdo adverso relevante de crédito para construir a tendência geral de sentimento de crédito de um mutuário. Essas informações podem ser usadas para formular uma visão melhor dos negócios durante a geração de empréstimos ou para monitorar desenvolvimentos adversos continuamente - permitindo que os credores trabalhem proativamente com os mutuários para aliviar os problemas de crédito.

Pesquisas da Moody´s Analytics indicam que, em média, sinais detectáveis de problemas de crédito surgem na mídia três a seis meses antes dos principais eventos de crédito, permitindo que a solução Credit Sentiment Score sirva como um sistema de alerta antecipado para desenvolvimentos adversos no crédito.

"Sendo usada para subscrição de crédito ou gerenciamento de risco de portfólio, a solução Credit Sentiment Score fornece novas e poderosas ideias que antes eram muito demoradas e onerosas para monitorar manualmente", disse Rama Sankisa, diretor associado da Moody's Analytics. "Os analistas de crédito estão procurando maneiras eficientes de lidar com o fluxo de informações e incorporar sinais de dados alternativos nas decisões e análises de crédito. A ferramenta economiza tempo substancial na classificação de artigos de notícias, extraindo deles informações acionáveis."

O lançamento da solução Credit Sentiment Score aprimora ainda mais a Moody's Analytics sendo premiada em Frequência Padrão Esperada (EDF) para medir quantitativamente o risco de crédito de empresas públicas e privadas. Como um complemento aos principais fatores de mercado, a ferramenta oferece um sinal adicional para isolar o risco de crédito e ajuda a preencher a lacuna quando o conteúdo relevante para o crédito é escasso ou indisponível.

Clique aqui para saber mais sobre a solução Moody's Analytics Credit Sentiment Score.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes de negócios a tomar melhores decisões e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informações e aplicação inovadora de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança em um mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas premiações e soluções líderes de mercado, compostas por pesquisas, dados, software e serviços profissionais, montados para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso com a excelência, a abordagem de mentalidade aberta e o foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega aproximadamente 13.200 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 44 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191104005791/pt/

GENE KIM Comunicações Moody's Analytics+1.415.874.6013 Relações de Mídia da Moody's Analytics

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.