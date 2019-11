Manifestação diante do consulado do Irã deixam 4 mortos no Iraque

Quatro manifestantes morreram depois que a polícia abriu fogo durante um protesto diante do consulado do Irã em Kerbala, sul do Iraque, onde nesta segunda-feira prosseguem as mobilizações contra o governo.

As forças iraquianas responderam aos distúrbios disparando com munição real contra os manifestantes que tentaram incendiar a representação diplomática do Irã - país vizinho e que apoia o governo do Iraque - em Kerbala, cidade sagrada xiita, visitada a cada ano por milhões de peregrinos iranianos.

Antes dos disparos, os manifestantes hastearam bandeiras iraquianas. Em um dos muros do edifício o grupo escreveu "Kerbala livre, Irã fora".

As forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes, uma ação que deixou quatro mortos, segundo fontes médicas da cidade, que fica a 100 km de Bagdá.

"Querem nos matar, não dispersar, não atiram para o alto", acusou um jovem manifestante.

"Protegem o consulado de um país estrangeiro, quando nós queremos apenas que nosso país seja livre, sem nenhum outro país que o comande", completou.

Os manifestantes acusam o Irã de estar por trás do atual sistema político iraquiano, que consideram corrupto e incompetente.

Há vários dias a revolta dos manifestantes, que pedem a queda do regime, se concentra no Irã, um dos países com grande influência no Iraque, ao lado dos Estados Unidos.

Desde o início dos protestos, no mês passado, o general Qasem Soleimani, comandante das operações da Guarda Revolucionária iraniana no exterior, visitou o Iraque diversas vezes.

Em Bagdá e no sul do país várias escolas permanecem fechadas.

Em Diwaniya, a 200 km da capital, os manifestantes colocaram grandes faixas nos edifícios públicos que exibem a frase "Fechado em nome do povo".

Em Najaf, a outra cidade sagrada xiita do país, uma faixa similar apareceu na entrada do Conselho Provincial.

Os protestos começaram em 1 de outubro e desde então foram 257 mortes, de acordo com números oficiais.

Após uma pausa, as manifestações foram retomadas em 24 de outubro, agora organizadas por estudantes e sindicatos, e os protestos agora se concentram em ocupar praças em um ambiente mais festivo.

Em diversos pontos do país foram organizados atos de desobediência civil e vários sindicatos declararam uma greve geral.

A estrada que leva ao porto de Um Qasr (sul), vital para as importações de alimentos, foi fechada com blocos de cimento que contém a frase "Fechado por ordem do povo".

No porto, dezenas de embarcações não foram autorizadas a entregar suas cargas.

Em Amara (sul), os manifestantes bloqueiam dois campos de petróleo administrados por empresas chinesas, o de Halfaya, o maior do país, e o de Buzurgan.

A produção de petróleo (o Iraque é o segundo maior produtor da Opep) não foi interrompida, mas vários funcionários explicaram à AFP que não conseguem entrar nas instalações.

Em Samawa, estradas e pontes foram bloqueadas, enquanto em Al Hilla e Nassiriya (sul) quase todas as instituições públicas estavam fechadas.

As autoridades decretaram toque de recolher noturno em Bagdá, mas a medida teve o efeito de aumentar o número de manifestantes na Praça Tahrir.