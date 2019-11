Comunicado do Business Wire :ABS

A maior turbina eólica flutuante do mundo, uma turbina eólica offshore de 8,4 megawatt (MW) classificada pela ABS, está prestes a ser instalada.

É a primeira de três unidades do tipo submersível SEMI classificada pela ABS, projetadas pela Principle Power, que abriga turbinas MHI Vestas, que compensarão um total de 25 MW de energia eólica offshore flutuante. Este é o primeiro parque eólico flutuante de grande escala da Europa continental, a 20 quilômetros da costa de Viana do Castello (Portugal).

"A ABS apoia a inovação em energia offshore desde 1958. Esta instalação histórica destaca como seguimos apoiando a tecnologia promissora mais de 60 anos depois", disse Christopher J. Wiernicki, presidente e CEO da ABS. "As turbinas flutuantes nos permitem alcançar recursos eólicos offshore em águas muito profundas em comparação com as turbinas convencionais fixas. São avanços como esse que farão uma contribuição vital para a transição global rumo à energia limpa."

O projeto é desenvolvido pelo consórcio Windplus, que é de propriedade conjunta da EDP Renováveis, ENGIE, Repsol e Principle Power Inc., e está programado para começar a funcionar no final de 2019. O desenvolvimento é baseado nos mesmos princípios do conceito original projetado pela Principle Power, a Windfloat 1, que foi instalado offshore em Portugal no ano 2011.

"A Principle Power está muito satisfeita em trabalhar mais uma vez com a ABS, na estrutura do projeto WindFloat Atlantic, aproveitando a colaboração bem-sucedida do protótipo WindFloat 1. O WindFloat Atlantic representa um marco importante para a indústria eólica offshore flutuante, pois é o primeiro parque eólico flutuante semissubmersível do mundo. Estamos orgulhosos de liderar o processo de definição de padrões do setor desde os primeiros dias, juntamente com a ABS, e esperamos levar a tecnologia da WindFloat à comercialização no mundo todo", disse Steven Barras, diretor técnico da Principle Power.

Graças às suas fundações flutuantes, os parques eólicos offshore flutuantes não estão sujeitos às mesmas restrições de profundidade que as estruturas fixas e podem estar em qualquer profundidade. Com o desenvolvimento de turbinas maiores acima de 10 MW e a pesquisa focada em ancoradouros em águas rasas, a tecnologia flutuante pode ser uma alternativa às tecnologias tradicionais de fundo em profundidades intermediárias no futuro.

"As grandes turbinas altamente eficientes reduzem os custos de capital e os custos operacionais; portanto, a implementação da maior turbina offshore flutuante do mundo é um marco significativo neste setor emergente", disse Matt Tremblay, vice-presidente sênior de Global Offshore da ABS. "Como a organização líder mundial em classificação offshore, podemos aproveitar nossa vasta experiência com os setores de petróleo e gás para apoiar a segurança e a inovação no setor eólico offshore."

A ABS é a principal sociedade de classificação em energia eólica offshore flutuante e continua liderando o desenvolvimento de padrões e conceitos de projeto para fundações de turbinas eólicas offshore flutuantes. A ABS certificou a primeira turbina eólica offshore flutuante semissubmersível de tamanho comercial, a Windfloat 1, em 2011 e lançou o Guia ABS para construção e classificação de instalações eólicas offshore flutuantes em 2013. A ABS foi a primeira sociedade de classificação a se aventurar no exterior, certificando a primeira unidade de perfuração marítima móvel do mundo em 1958 e classificando a primeira plataforma autoelevatória, semissubmersível, navio-sonda, FPSO, TLP e spar.

