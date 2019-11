Manifestantes permanecem mobilizados contra o governo do Líbano

Os manifestantes do Líbano, cada vez mais organizados, bloquearam novamente nesta segunda-feira várias estradas do país, um dia depois de uma grande jornada de mobilização contra o governo e a classe política.

O Líbano vive desde 17 de outubro um movimento com milhares de manifestantes que denunciam a péssima situação econômica do país, a corrupção e a incompetência dos políticos.

Nos últimos dias os manifestantes bloquearam diversas rodovias, sentados no meio da estrada, usando contêineres ou estacionando seus carros para impedir o tráfego.

Em Beirute eles conseguiram fechar a ponte "Ring", perto da Praça dos Mártires, e se reuniram nas proximidades do Banco Central.

A rodovia que liga Bekaa (leste) ao sul do país também foi cortada, assim como a estrada que liga Beirute ao norte, informou a agência da ANI.

"Bloqueamos as estradas para pressionar o poder. Ninguém nos escuta", declarou Steven, manifestante de 34 anos, desempregado desde 2017, mobilizado na ponte "Ring".

Os protestos provocaram na semana passada a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri e de seu governo, que no entanto permanece no cargo.

Entre as demandas dos manifestantes está a formação de um governo de tecnocratas.

"Queremos um governo de tecnocratas, não um governo que combine tecnocratas e líderes de partidos", declarou Yusef Fadel, um dos manifestantes que bloqueava uma estrada em Beirute.

"Precisamos de sangue novo", completou o homem de 25 anos, que tem um mestrado em Finanças, mas está desempregado.

O presidente Michel Aoun pediu na quinta-feira a formação de um governo com ministros escolhidos por suas competências, não por filiação política.

No domingo, dezenas de milhares de pessoas participaram em manifestações em todo o país e pediram a renúncia do presidente. Algumas horas antes, milhares de simpatizantes de Aoun demonstraram apoio ao chefe de Estado em Beirute.

Ao mesmo tempo, o país aguarda um novo governo. O jornal Orient-Le Jour informou que nenhuma data foi estabelecida para o início das consultas parlamentares, obrigatórias para designar um primeiro-ministro.

Os manifestantes rejeitam categoricamente o sistema político tradicional, dominado há várias décadas pelos mesmos partidos e famílias, que pretendem representar as diferentes comunidades religiosas do país.

O sistema, que foi redefinido ao final da guerra civil (1975-90), impõe um frágil equilíbrio entre as diferentes comunidades, o que provoca negociações intermináveis antes da formação de cada governo, ou antes da tomada de decisões políticas sobre o futuro do país.

Os libaneses também estão exasperados com a falta de serviços públicos minimamente dignos, com os graves problemas no abastecimento de água e de energia elétrica, assim como com a gestão arcaica do recolhimento do lixo.

No Líbano, mais de 25% da população vivia abaixo do limite da pobreza em 2012, de acordo com o Banco Mundial (BM).