Quatro mortos em manifestação diante do consulado do Irã no sul do Iraque

Quatro manifestantes morreram no domingo à noite nos arredores do consulado do Irã em Kerbala, ao sul de Bagdá, informou o diretor do necrotério da cidade sagrada xiita.

As forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes que tentavam incendiar o consulado iraniano.

O movimento de protestos no Iraque acusa o Irã de ser o arquiteto do sistema corrupto iraquiano.

"Querem nos matar, não dispersar, não atiram para o alto", acusou um jovem manifestante.

"Protegem o consulado de um país estrangeiro, quando nós queremos apenas que nosso país seja livre, sem nenhum outro país que o comande", completou.

Antes dos disparos, os manifestantes hastearam bandeiras iraquianas nos blocos de cimento que protegem o consulado.

Em um dos muros do edifício, o grupo escreveu "Kerbala livre, Irã fora". Várias pessoas lançaram pedras contra o local.

Kerbala, quinta cidade sagrada para os xiitas, abriga o santuário de Husayn ibn Ali, neto do profeta Maomé, um local visitado a cada ano por milhões de peregrinos iranianos.

As autoridades iraquianas interromperam na quarta-feira da semana passada a divulgação do balanço diário das vítimas dos confrontos em Bagdá e no sul do Iraque.

Desde o início de outubro foram registradas mais de 250 mortes nas manifestações.