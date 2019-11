Milhões de pessoas sofrem com a poluição em Nova Délhi

Os 20 milhões de habitantes de Nova Délhi enfrentavam nesta segunda-feira a intensa poluição na cidade, uma emergência de saúde que forçou o fechamento de escolas, a interrupção do trânsito e a paralisação de obras.

Uma neblina poluente envolve Nova Délhi a cada inverno, provocada pelos gases dos veículos, as emissões industriais e a fumaça das queimadas agrícolas nos estados vizinhos.

A crise atual, no entanto, se transformou na pior em três anos. O ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, pediu medidas para combater o que chamou de "contaminação insuportável".

"Há fumaça por todos os lados e as pessoas, incluindo jovens, crianças e idosos, têm dificuldades para respirar", afirmou Kejriwal.

"Os olhos ardem", completou.

O governo de Kejriwal proibiu a circulação de metade dos carros particulares na cidade, com base em um sistema de rodízio de placas.

As escolas estão fechadas desde sexta-feira. As obras de construção estão paralisadas em Nova Délhi e nas proximidades até terça-feira.

Kejriwal anunciou que as autoridades distribuíram máscaras entre os estudantes.

Outras regiões do país também foram afetadas pelo 'smog', informou a Junta Central de Controle da Contaminação.

O governo enviou uma caminhonete com um purificador de ar ao Taj Mahal, a principal atração turística do país, a 250 km de Délhi, por temer que a poluição afetasse o mausoléu de mármore do século XVII, informou a agência Press Trust of India.

Com eleições em Nova Délhi programadas para o início de 2020, a crise de poluição virou um tema de debate político.

Kejriwal, que comparou Délhi a uma "câmara de gás" na sexta-feira, afirmou que a cidade fez sua parte para combater a contaminação e que a queimada de restolho de trigo em fazendas de fora da capital é responsável pelo 'smog'.

O ministro do Meio Ambiente, Prakash Javadekar, acusou a Kejriwal de politizar o tema, enquanto um parlamentar do governante Partido Bharatiya Janata (BJP) chamou de "truque" o rodízio de placas (finais pares e ímpares) e afirmou que pretendia ignorar a regra.

Um grupo de ecologistas escreveu uma carta ao primeiro-ministro Narendra Modi e pediu para que ele assuma a liderança e ajude a encontrar uma solução.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que 14 cidades indianas, incluindo a capital, estão entre as 15 mais poluídas do mundo.

Especialistas alertam que os governos devem ir além dos remédios a curto prazo e abordar as principais causas da contaminação para melhorar a qualidade do ar a longo prazo.

Daniel Cass, vice-presidente de saúde ambiental da Vital Strategies, acredita que o governo deveria restringir as emissões das motos, muito utilizadas em Délhi, e pediu mais investimentos em transporte público.

Mudar as práticas agrícolas e as fontes de geração de energia elétrica e acelerar a conversão da calefação doméstica do carvão para o gás natural também são medidas cruciais na luta contra a poluição, afirma Cass.

A chanceler alemã, Angela Merkel, que visitou Nova Délhi no fim de semana, prometeu um bilhão de euros ao governo da Índia para estimular os transportes ecológicos nos próximos cinco anos e pediu às autoridades locais mais ações contra a poluição.