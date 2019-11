Justiça dos EUA bloqueia nova medida de Trump sobre imigração

A Justiça americana deu um novo golpe na política migratória do presidente Donald Trump, ao bloquear a entrada em vigor, neste domingo (3), de uma medida que limitaria a emissão de visto a migrantes sem cobertura médica, ou sem meios para ter um plano de saúde.

Um juiz federal do estado do Oregon bloqueou no sábado uma ordem do Executivo, por 28 dias, para que as partes tivessem tempo de apresentar argumentos substantivos, de acordo com uma cópia de sua decisão obtida pela AFP.

"A decisão de um único juiz de cancelar uma política que, segundo o presidente, poderia proteger melhor o sistema de assistência médica dos Estados Unidos é injusta e ruim", reagiu a Casa Branca neste domingo.

No início de outubro, Trump decidiu que apenas os imigrantes que puderem provar que "não vão impor uma carga substancial" ao sistema de saúde americano receberão vistos de entrada.

"Os imigrantes que entram no nosso país não deveriam pesar no nosso sistema de saúde e, portanto, para os contribuintes americanos", acrescentou.

A luta contra a imigração ilegal e as restrições à recepção de estrangeiros estão entre os principais pilares da política de Donald Trump.

Muitas de suas decisões nesta área foram bloqueadas pelos tribunais. O governo apresentou vários recursos à Suprema Corte, que acolheu pelo menos dois recentemente.