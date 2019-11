Morreu em Porto Rico o astrólogo Walter Mercado

O astrólogo porto-riquenho Walter Mercado, que, com suas capas e joias extravagantes, tornou-se um ícone da TV hispano-americana nos anos 1980 e 1990, morreu, aos 87 anos, na capital de Porto Rico, anunciou a imprensa local neste domingo.

Mercado morreu ontem, no hospital Auxilio Mutuo, aparentemente de insuficiência renal, indicou ao jornal "El Nuevo Día" sua sobrinha Ivonne Bennet. O funeral será na próxima terça-feira, em San Juan.

Nascido em 9 de março de 1932, Mercado foi criado na cidade de Ponce e seguiu várias cadeiras universitárias até se dedicar à dança e atuação. Iniciou a carreira atuando em telenovelas, mas ganhou fama entre os hispânicos dos Estados Unidos e nos lares da América Latina por suas aparições na TV como astrólogo, vestindo roupas extravagantes, às vezes adornadas com capas vistosas, que acompanhava com joias e uma maquiagem cuidadosa.

Em setembro passado, Mercado deu uma entrevista ao jornalista Jorge Ramos, que perguntou sobre sua sexualidade. "Sou quem sou, e o que as pessoas vêem é o que sou. As pessoas querem saber se sou heterossexual, homossexual, metrossexual, bissexual... Para mim, não interessa", respondeu. "O importante é que sou um ser humano e aceito as pessoas como outros seres humanos, e as pessoas me amam pelo que sou."