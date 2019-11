Trump ameaça cortar financiamento para combate a incêndio florestal na Califórnia

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cortar o financiamento federal à Califórnia para ajudar a combater os incêndios florestais registrados em todo o estado o período de ventos secos de outono na região.



Trump escreveu no Twitter neste domingo que o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, fez um "terrível trabalho de manejo florestal". Ele escreveu que, todos os anos, quando os incêndios ganham força, o governador californiano vai ao governo federal para obter ajuda. "Não mais", disse o presidente norte-americano, acrescentando que outros estados não registram o mesmo nível de incêndios.



"Eu disse a ele no primeiro dia que nos encontramos que ele precisa "limpar" o solo da floresta, apesar do que seus chefes, os ambientalistas, solicitassem dele", acrescentou.



Newsom respondeu também pelas redes sociais: "Você não acredita em mudanças climáticas. Está desculpado desta conversa".



O estado da Califórnia controla uma pequena porcentagem de terras florestais. O governo federal gerencia a maior parte.



No ano passado, Trump fez uma ameaça semelhante em meio a incêndios na Califórnia - acusando o estado de "má gestão grosseira" das florestas.



Na época, Newsom defendia os esforços de prevenção de incêndios, enquanto criticava o governo federal por não fazer o suficiente.



Fonte: Associated Press