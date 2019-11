Homem armado com faca fere ao menos cinco pessoas perto de shopping em Hong Kong

Um homem feriu ao menos cinco pessoas na noite deste domingo, 3, do lado de fora do shopping Cityplaza, em Hong Kong, e mordeu parte da orelha de um conselheiro distrital que tentava impedí-lo de fugir.



A mídia local afirma que o homem disse às vítimas que Hong Kong pertence à China, e que o conselheiro era um político pró-democracia. Imagens de televisão mostraram o homem ferindo o conselheiro e, em seguida, sendo espancado por um grupo após o ataque antes da chegada da polícia.



Durante o dia, policiais entraram em diversos shoppings de Hong Kong para tentar evitar novos protestos contrários à interferência chinesa no território. No Cityplaza, os policiais entraram após um grupo de manifestantes pichar um restaurante.