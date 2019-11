Teerã, 03/11/2019 - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamanei, afirmou que seu país vem "passando a perna" nos Estados Unidos desde a Revolução Islâmica de 1979. Ele disse, em fala a milhares de estudantes neste domingo, 3, que o Irã "isolou o outro lado no canto do ringue em várias situações."



Ele afirmou que as agressões dos Estados Unidos ao Irã apenas cresceram de forma "mais selvagem e mais flagrante" ao longo dos anos. O site oficial de Khamanei publicou as falas do aiatolá, feitas um dia antes do quadragésimo aniversário da invasão da embaixada americana em Teerã.



As tensões entre os dois países vêm aumentando desde que o presidente americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos de forma unilateral do acordo nuclear fechado com o Irã em 2015. Os EUA tentam reduzir a influência iraniana na região através de sanções e de ajuda militar a opositores dos iranianos. Fonte: Associated Press.