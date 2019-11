Bloqueio político deve persistir na Espanha após legislativas

O bloqueio político deve persistir na Espanha após as eleições legislativas de 10 de novembro, com o socialista Pedro Sánchez apontado como favorito, mas sem maioria, enquanto a extrema direita do Vox deve quase dobrar seus assentos, de acordo com uma pesquisa publicada neste domingo (03) pelo jornal El País.

O Partido Socialista (PSOE) de Sánchez ficaria em primeiro lugar nesta quarta eleição em quatro anos, com 121 deputados, mas perderia dois assentos em comparação com a última votação de 28 de abril, indica esta pesquisa conduzida pelo instituto dB com 2.002 eleitores de 23 a 29 de outubro.

Desta forma, o socialista estaria longe da maioria absoluta de 176 assentos. Também não seria capaz de atingi-la com o apoio de outras formações de esquerda: Podemos (esquerda radical), que recuaria de 42 para 31 assentos, e Mas Pais (5 assentos).

À direita, o Partido Popular (PP) se recuperaria com 91 assentos contra 66 em abril, enquanto o Vox (extrema direita), que entrou no Parlamento em abril, veria seu número de deputados quase dobrar, para 46 contra 24 seis meses atrás, tornando-se a terceira força no Parlamento.

Mas esses dois partidos e o partido liberal Ciudadanos, o perdedor da pesquisa com 14 cadeiras contra 57 em abril, também não seriam capazes de alcançar juntos a maioria absoluta.

Segundo a pesquisa, 24% dos eleitores acreditam que esta votação levará a novas eleições antes que um governo possa ser formado, enquanto 52,2% dizem que eleições antecipadas são prováveis após a formação de um governo fraco, incapaz de chegar ao final da legislatura.

A Espanha está em uma situação de instabilidade política desde que o bipartidarismo quebrou em 2015 com a entrada no Parlamento de Podemos e Ciudadanos.

Uma grande coalizão PSOE-PP excederia os 176 assentos, de acordo com esta pesquisa, mas Sánchez excluiu categoricamente esse cenário.

Entre as outras forças políticas presentes no Parlamento, os separatistas catalães obteriam um total de 24 cadeiras, incluindo duas para o partido radical de esquerda pró-independência CUP, que está concorrendo pela primeira vez nas eleições nacionais.