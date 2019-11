Pesquisa mostra que socialistas lideram na Espanha, mas terão de fazer alianças

A uma semana das eleições gerais - a quarta em quatro anos -, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda, aparece na liderança das intenções de voto. A pesquisa foi feita pela 40dB., a pedido do jornal El País.



O PSOE tem 27,3% das intenções de voto, o que lhe garantiria 121 dos 350 assentos no Congresso dos Deputados. Na sequência aparece o Partido Popular (PP), de centro-direita, com 21,2%, que lhe asseguraria 91 cadeiras.



Depois, vem o partido de extrema-direita Vox (13,7% dos votos, ou 46 assentos), a coalização de esquerda radical Unidas Podemos (12,4%, ou 31 deputados), a aliança liberal-progressista Ciudadanos (8,3%, 14 assentos) e os progressistas do Más País (4,4%, 5 assentos). As 42 cadeiras restantes ficariam espalhadas em alianças regionais ou partidos nanicos.



Para formar maioria absoluta e assumir a presidência do governo é preciso 176 deputados.



Os números mostram que, diante da pulverização, tanto o PSOE, que hoje governa a Espanha, quanto o PP terão de fazer alianças para tentar formar governo.



A pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. O levantamento ouviu 2.002 eleitores, por meio de entrevistas online, entre 22 e 29 de outubro.