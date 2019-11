Ataque de madeireiros termina em um indígena morto no Maranhão

Um indígena do grupo "Guardiães da selva" morreu, e outro ficou ferido, em uma emboscada de madeireiros no Maranhão - informou o governo neste sábado (2).

"Os guardiães Paulino e Laércio [Guajajara] tinham se afastado da aldeia para buscar água, quando foram cercados por pelo menos cinco homens armados", informou a Secretaria estadual de Direitos Humanos.

Segundo o governo, um madeireiro está desaparecido. Versões extraoficiais afirmam que ele morreu na emboscada.

O ataque aconteceu na sexta à noite na terra indígena Arariboia, a cerca de 500 quilômetros de São Luís, acrescentou a Secretaria.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que o homicídio será investigado.

"A Polícia Federal irá apurar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara na terra indígena de Arariboia, no Maranhão. Não pouparemos esforços para levar os responsáveis por este crime grave à Justiça", tuitou Moro.

Sua assessoria informou que uma equipe policial se prepara para ir à região.

"Paulino e Laércio são as mais recentes vítimas de um Estado que se recusa a cumprir o que determina a Constituição Federal", denuncia a ONG Greenpeace, em uma nota de pesar.

"Repudiamos toda a violência gerada pela incapacidade do Estado em cumprir seu dever de proteger este e todos os territórios indígenas do Brasil e exigimos que sejam tomadas imediatas ações para evitar a ocorrência de mais conflitos e mortes na região", acrescentou a organização.

O Maranhão é palco frequente de confrontos por terras. Nos últimos anos, os indígenas guajajara criaram o grupo "Guardiães da selva" para proteger seus territórios.

"É hora de dar um basta nesse genocídio institucionalizado! Parem de autorizar o derramamento de sangue do nosso povo!", tuitou, depois do crime, a coordenadora da Associação de Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara.