Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502)(NYSE:TAK):

A receita subjacente reduziu -0,2% em comparação com a receita pro forma do primeiro semestre do ano fiscal de 20182

-- As 14 marcas globais da Takeda, com receita informada de 547 bilhões de ienes no total, registraram um forte crescimento ano a ano de +21%, impulsionado pelo crescimento de +33,9% do ENTYVIO, de +16,9% do ALBUMIN / FLEXBUMIN, e de +32,7% do NINLARO, compensado pelo impacto negativo da concorrência intensificada e da erosão genérica.

-- Crescimento subjacente nas principais áreas de negócios para o primeiro semestre do ano fiscal de 2019: GI (+9%), Oncologia (+11%), Neurociência (+6%) e Imunologia de Terapia Derivada por Plasma (Plasma Derived Therapy, PDT) (+4%), compensadas por Doenças Raras (-11%) devido ao declínio conforme o esperado em Hematologia Rara. Dentro de Doenças Raras, a Hematologia Rara continua sendo afetada pela concorrência e pela pressão dos preços, e o crescimento do Angioedema Hereditário (Hereditary Angioedema, HAE) foi afetado negativamente pelo estoque no ano anterior, bem como pela entrada genérica do FIRAZYR. A imunoglobulina retornou ao crescimento conforme o esperado nos 3 meses do segundo trimestre do ano fiscal de 2019 a uma taxa de crescimento subjacente de +7,6% e +3% para o primeiro semestre, no mesmo período do ano passado.

Margem de lucro operacional principal subjacente de 32,2% para o primeiro semestre do ano fiscal de 2019, com sinergias de custo e eficiência de OPEX, gerando margens

-- O lucro operacional informado caiu -70,7% para 50,3 bilhões de ienes, afetado em grande parte pelas despesas contábeis de compras não monetárias, incluindo o reajuste do aumento de inventário e aumento da amortização de intangíveis, bem como pelos custos de integração únicos.

-- O lucro operacional principal aumentou +155,5% para 541,6 bilhões de ienes, principalmente devido à aquisição da Shire, ao sólido desempenho de 14 marcas de crescimento global e à melhoria da eficiência operacional, parcialmente compensada pelo impacto negativo da concorrência intensificada e erosão genérica.

-- A margem de lucro operacional principal subjacente para o primeiro semestre do ano fiscal de 2019 foi de 32,2%, refletindo a contínua disciplina OPEX e sinergias de custos.

-- O EPS principal subjacente para o primeiro semestre foi de 249 ienes.

-- Investimento no crescimento futuro com a adição de 23 centros de coleta de plasma desde o fechamento da aquisição da Shire, a aquisição da licença para terapia de doença celíaca de qualidade (TAK-101) da COUR Pharmaceuticals e o investimento contínuo em nosso motor de P&D.;

-0- *T 1 Consulte a nota iii na tabela Resultados informados para o primeiro semestre do ano fiscal de 2019 (abril a junho) para a definição de Lucro Operacional Principal. 2 Crescimento versus receita pro forma do primeiro semestre do ano fiscal de 2018 (receita combinada de 6 meses de abril a setembro de 2018 do Legacy Takeda e Legacy Shire, exclui seus negócios de oncologia e os resultados GAAP dos EUA se ajustaram às IFRS, sem diferenças materiais). Consulte o anexo para saber mais. *T

Vários marcos importantes do canal de vendas foram alcançados

-- Os dados apresentados no World Sleep Congress demonstraram evidências precoces de eficácia do TAK-925 na Narcolepsia Tipo 1.

-- Dados de um estudo competitivo sobre o ENTYVIO e o TAK-620 (Maribavir) Ph-2 foram publicados no The New England Journal of Medicine.

-- TRINTELLIX foi aprovado no Japão para o tratamento da depressão e do estado depressivo.

-- Enviou-se uma Solicitação de autorização para comercialização (Marketing Authorization Application, MAA) no Japão para uma formulação subcutânea de ENTYVIO para pacientes com colite ulcerosa moderada a severamente ativa.

-- Oito possíveis Novas Entidades Moleculares (New Molecular Entities, NMEs), as melhores ou primeiras em sua classe sobre estudos fundamentais.

Desinvestimento de ativos não essenciais para acelerar a desalavancagem e focar nos negócios

-- Pagaram-se 584,5 bilhões de ienes de dívida e se desalavancou de 4,7 vezes no final do ano fiscal de 2018 para 3,9 vezes a dívida líquida/EBITDA ajustada em setembro de 2019. Isso não inclui a venda de ativos farmacêuticos de venda livre e sem receita médica em alguns países do Oriente Próximo, Oriente Médio e África para a Acino por mais de US$ 200 milhões.

-- Negociações em andamento para novas alienações potenciais.

Christophe Weber, diretor executivo, comentou:

"Estamos satisfeitos com nossos recentes resultados financeiros, que refletem um forte desempenho subjacente em nossas 14 marcas globais e melhorias OPEX que nos permitiram elevar nossa orientação. Estou particularmente encorajado pela rápida desalavancagem do ano até o momento. Também estamos satisfeitos com o progresso de nossos esforços de integração. Os funcionários da Takeda estão entusiasmados e engajados em nossa próxima fase de crescimento e em nosso inegável progresso para nos tornarmos uma empresa integrada. Nossa empolgação com o futuro da Takeda também é derivada da força e amplitude da nossa linha de produto. Esperamos fornecer algumas dicas e comentários adicionais sobre nosso portfólio, linha de produto e estratégia de crescimento no próximo Dia de P&D; em novembro."

Resultados divulgados do primeiro semestre do ano fiscal de 2019 (abril a junho)

-0- *T (bilhões de ienes) INFORMADOPRINCIPALSUBJACENTE i.Primeiro semestre do ano fiscal de 2019VS. ANO ANTERIORPrimeiro semestre do ano fiscal de 2019VS. ANO ANTERIOR Receita 1.660,2 +88,5% 1.660,2 +88,5% -0,2% ano a ano ii. (pro forma) Lucro operacional 50,3 -70,7% 541,6 iii. +155,5% Margem 3,0% -16,5pp 32,6% +8,6pp 32,2% Lucro líquido iv. 33,2 -73,8% 380,4 +130,3% EPS (JPY) 21 ienes -140 ienes 244 ienes +33 ienes 249 ienes *T

-0- *T i. Crescimento subjacente compara dois períodos (trimestres ou anos) de resultados financeiros em uma base comum, e é usado pela administração para avaliar a empresa. Esses resultados financeiros são calculados com base em moeda constante e excluindo os impactos de alienações e outros valores que são incomuns, itens não recorrentes ou não relacionados com nossas operações em curso. ii. Crescimento versus receita pro forma do primeiro semestre do ano fiscal de 2018. A receita pro forma é a receita combinada de 6 meses de abril a setembro de 2018 do Legacy Takeda e Legacy Shire, os resultados GAAP dos EUA se ajustaram às IFRS, sem diferenças materiais. Os ajustes também incluem a remoção de impactos relacionados com o negócio de oncologia da Shire, que foi alienado em agosto de 2018. iii. Lucro operacional principal representa o lucro líquido ajustado para excluir despesas de imposto de renda, nossa parte do lucro ou perda de investimentos levada em conta usando o método de equivalência patrimonial, despesas financeiras e receita, outras despesas e receitas operacionais, perdas por amortização e deterioração sobre ativos intangíveis associados a produtos e outros itens que a administração acredita não estarem relacionados às nossas operações principais, por exemplo, efeitos contábeis de compras e custos relacionados com transações. iv. Atribuível aos proprietários da empresa. *T

Orientação da administração para o ano fiscal de 2019: atualização das orientações para refletir a dinâmica positiva dos negócios

-0- *T Orientação anterior (31 de julho de 2019) Orientação revisada (31 de outubro de 2019) Crescimento da receita subjacente i. Plano a ligeiramente aumentado Plano a ligeiramente aumentado Margem de lucro operacional principal subjacente Entre 25 e 30% Acima de25% EPS (Lucro por ação) principal subjacente 360 a 380 ienes 370 a 390 ienes Dividendo anual por ação 180 ienes 180 ienes *T

-0- *T i. Crescimento constante da taxa de câmbio (aplicando a taxa de câmbio média do ano fiscal de 2018 de 111 JPY/USD) comparado com a linha de base de JPY 3,300 bilhões (receita pro forma arredondada de abril de 2018 a março de 2019 da Legacy Takeda e da Legacy Shire, convertida pela taxa de câmbio média de 111 JPY/USD de abril de 2018 a março de 2019; também ajustada para remover a receita de ativos como Techpool, Multilab e TACHOSIL da Legacy Takeda, e o portfólio de oncologia e XIIDRA da Legacy Shire) e conformado de GAAP dos EUA para IFRS, sem diferenças materiais. *T

Previsão divulgada para o ano fiscal de 2019: Receita diminuindo devido ao impacto do câmbio, mas lucro aumentando

-0- *T (bilhões de ienes) Previsão anterior (31 de julho de 2019) Previsão revisada (31 de outubro de 2019) alteração crescimento versus ano fiscal de 2018 Receita 3.300,0 3.260,0-1,2%+55,4% Lucro operacional -166,0 -110,0+33,7%- Lucro líquido -367,7 -273,0+25,8%- EPS -236 ienes -175 ienes+25,7%- Lucro operacional principal 910,0 930,0+2,2%+102,5% Taxa de câmbio (média anual) 1 US$ = 111 ienes 1 euro = 124 ienes 1 US$ = 109 ienes 1 euro = 121 ienes *T

Para saber mais sobre os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2019 da Takeda e para outras informações financeiras, acesse o site https://www.takeda.com/investors/reports/

A Takeda sediará o Dia de P&D; em 14 de novembro em Nova York, o Dia de Terapias Derivadas de Plasma em 15 de novembro em Covington, GA, e o Dia de P&D; e Terapias Derivadas de Plasma em 21 de novembro em Tóquio;

Em cada evento, espera-se que os executivos da Takeda abordem, entre outras coisas, as estratégias de crescimento sustentado e de curto prazo da empresa e as plataformas de próxima geração. Cada evento estará acessível através de um webcast ao vivo na seção Investidores do site da empresa: https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/. Uma repetição de cada webcast será arquivada no site, juntamente com os slides da apresentação associados a cada evento.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão, com o compromisso de levar uma melhor saúde e um futuro mais brilhante aos pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia (GI), Neurociência e Doenças Raras. Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com parceiros em cuidados de saúde em mais de 80 países e regiões. Para obter mais informações, visite https://www.takeda.com

Aviso importante

Para os fins deste comunicado, "comunicado à imprensa" se refere a este documento, qualquer apresentação verbal, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou verbal discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (inclusive instruções verbais e qualquer pergunta e resposta em conexão ao referido comunicado) não tem a finalidade e não constitui, representa, ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, ou aquisição, subscrição, troca, venda ou alienação de títulos ou solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deve ser realizada nos Estados Unidos, exceto de acordo com o registro sob a Lei de Títulos Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos, conforme alteração, ou de acordo com uma respectiva isenção. Este comunicado à imprensa está sendo oferecido (juntamente com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de ser utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra qualquer transação). Não conformidade com essas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários aplicável.

As empresas em que a Takeda direta ou indiretamente tenha investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, o termo "Takeda" é algumas vezes usado por conveniência onde forem feitas referências à Takeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós", "nosso/nossa" e "nossos/nossas" são também usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a quem trabalha para elas. Essas expressões são também usadas onde não houver uma finalidade útil na identificação da empresa ou das empresas em particular.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "visa", "pretende", "garante", verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, "estima", "projeta", expressões semelhantes ou negativas. As declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas nas estimativas e suposições da Takeda somente na data deste documento. Tais declarações prospectivas não representam qualquer garantia da Takeda ou de sua administração do desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo mas não limitados a: circunstâncias econômicas que envolvem os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e os Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; e a capacidade de desinvestir ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira reais da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que podem afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte "Item 3. Informações principais - D. Fatores de risco" no Relatório Anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, disponível no site da Takeda, em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou no site www.sec.gov. Os resultados, as realizações, o desempenho futuro ou a posição financeira da Takeda podem ser materialmente diversos daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As pessoas que recebem este comunicado à imprensa não devem confiar indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho anterior não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos de - e não constituem - uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Determinadas medidas financeiras não IFRS

Este comunicado à imprensa e materiais distribuídos em conexão a este comunicado incluem determinadas medidas financeiras não IFRS que não são apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards, "IFRS"), tais como receita subjacente, lucro operacional principal, lucro operacional principal subjacente, lucro líquido principal, EPS principal subjacente, dívida líquida, EBITDA, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre. A administração da Takeda avalia os resultados e toma decisões de operação e investimento usando medidas IFRS e não IFRS incluídas neste comunicado à imprensa. Estas medidas não IFRS excluem determinados itens de receita, custo e fluxo de caixa que são incluídos em, ou calculados de maneira diferente das medidas mais comparáveis apresentadas em conformidade com IFRS. Ao incluir estas medidas não IFRS, a administração visa fornecer aos investidores informações adicionais para analisar melhor o desempenho, resultados principais e tendências subjacentes da Takeda. As medidas financeiras não IFRS da Takeda não são preparadas em conformidade com a IFRS e tais medidas não IFRS devem ser consideradas como um suplemento, e não substituto, das medidas preparadas de acordo com a IFRS (às vezes denominadas medidas "informadas"). Recomendamos que os investidores analisem a reconciliação de medidas financeiras não IFRS com relação às suas medidas IFRS mais diretamente comparáveis.

Informações adicionais sobre determinadas medidas não IFRS da Takeda estão publicadas no site de relações com investidores, em https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

A reconciliação da receita informada para o crescimento da receita subjacente apresentada de acordo com as IFRS está anexada a este documento.

Informações médicas

Este comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob marcas comerciais diferentes, para indicações diferentes, em doses diferentes ou em concentrações diferentes. Nenhuma parte do conteúdo desse documento deve ser considerada como solicitação, promoção ou anúncio de receita de medicamentos, inclusive dos medicamentos que estão sendo desenvolvidos.

Informações financeiras

As demonstrações financeiras da Takeda são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards, "IFRS"). As receitas da Shire plc ("Shire"), atualmente apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos ("GAAP dos EUA"), cumprem as IFRS, sem diferença material.

A aquisição da Shire foi concluída em 8 de janeiro de 2019 e nossos resultados consolidados para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2019 incluem os resultados da Shire de 8 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019. Referências aos negócios da "Legacy Takeda" são para os nossos negócios realizados antes da aquisição da Shire. Referências aos negócios da "Legacy Shire" são para os negócios adquiridos através da aquisição da Shire.

Este comunicado à imprensa inclui certas informações pro forma que efetivam a aquisição da Shire como se ela tivesse ocorrido em 1.º de abril de 2018. Esta informação pro forma não foi preparada de acordo com o Artigo 11 do Regulamento S-X. Essas informações pro forma são apresentadas para propósitos ilustrativos e baseiam-se em certas suposições e julgamentos baseados em informações disponíveis para nós na data deste documento, que podem não ter sido aplicáveis se a aquisição da Shire tivesse realmente ocorrido a partir de 1º de abril de 2018. Além disso, essa informação pro forma valida certas transações e outros eventos que não são diretamente atribuíveis à aquisição da Shire e/ou que ocorreram posteriormente à aquisição da Shire, tais como alienações e os efeitos da alocação do preço de compra para a aquisição da Shire, e, portanto, podem não refletir com precisão o efeito sobre nossa condição financeira e resultados operacionais se a aquisição da Shire tivesse sido concluída em 1º de abril de 2018. Portanto, você não deve depositar confiança indevida na informação pro forma incluída neste documento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Relações com investidores Takeda Pharmaceutical Company Limited Takashi Okubo, +81-(0)3-3278-2306 takeda.ir.contact@takeda.com

Relações com a mídia Takeda Pharmaceutical Company Limited Kazumi Kobayashi, +81 (0) 3-3278-2095 kazumi.kobayashi@takeda.com

