Compra de armas russas por parte da Sérvia preocupa EUA

O representante especial americano para os Bálcãs Ocidentais, Matthew Palmer, manifestou sua preocupação diante da possível compra de armas russas por parte da Sérvia, em uma entrevista divulgada na sexta-feira (1º) por uma emissora de televisão da Macedônia do Norte.

"Nos preocupa, não apenas pela mobilização de equipamento militar russo, mas também diante da possibilidade de que a Sérvia compre importantes sistemas militares russos", declarou Palmer à rede Elsat.

O diplomata americano reagiu assim ao envio, na semana passada, à Sérvia, de S-400 e de Pantsir, os dois mais avançados sistemas de defesa antiaérea russos, como parte dos exercícios militares "Escudo eslavo 2019".

É a primeira vez que estes sistemas são enviados ao exterior para manobras militares, indicou o Ministério russo da Defesa.

Os S-400 e os Pantsir já operam na Síria, onde demonstraram sua eficácia. Enquanto o primeiro é um sistema de mísseis antiaéreos, o segundo é um meio móvel de defesa antiaérea.

Ao acompanhar as manobras, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, deu a entender que a Sérvia gostaria de contar com estes foguetes, embora não tenha recursos para sua aquisição no momento.