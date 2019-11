Explosão de carro-bomba na fronteira turca com a Síria mata 13 civis

Um carro-bomba explodiu em uma cidade síria de Tal Abyad, na fronteira com a Turquia, informou neste sábado o Ministério da Defesa turco. Ao menos 13 pessoas - todas civis - morreram e 20 ficaram feridas.



Tal Abyad foi capturada no mês passado por forças turcas, sob a justificativa de que por lá abrigavam apoiadores do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), acusado de terrorismo pelo regime de Ancara.



O ministério culpou os combatentes curdos pelo ataque. "É preciso que a comunidade internacional se posicione contra essa organização terrorista cruel", afirmou o órgão.



O porta-voz das Forças Democráticas Sírias - formada majoritariamente por curdos -, Mustafa Bali, culpou a Turquia pela explosão. "Agora estão criando o caos para deslocar os curdos que vivem na cidade", disse.



Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.



No mês passado, a Turquia invadiu o nordeste da Síria para expulsar combatentes curdos sírios, que considera terroristas por suas ligações com uma insurgência curda dentro da Turquia. Fonte: Associated Press.