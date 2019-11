Milhares de escoceses marcham por novo referendo de independência

A independência da Escócia está "ao alcance das mãos", declarou a premier Nicola Sturgeon diante de milhares de manifestantes que se concentraram em Glasgow neste sábado para exigir um novo referendo sobre este assunto.

"As eleições legislativas que teremos em 12 de dezembro são as mais importantes da nossa época. O futuro do nosso país está em jogo", declarou a líder do partido separatista SNP para os manifestantes, que agitavam bandeiras de seu país e a bandeira separatista catalã.

A possibilidade de uma Escócia independente "está ao alcance das mãos", insistiu Nicola, pedindo aos eleitores que votem em seu partido. Ela quer organizar um referendo sobre a independência em 2020, sob o argumento de que o Brexit mudou o cenário desde o referendo anterior, em 2014, quando 55% dos escoceses votaram contra a sua saída do Reino Unido.

Downing Street se opõe a uma nova consulta popular, por considerar que os escoceses já foram consultados, há cinco anos, e que se trataria de "um acontecimento único, organizado uma vez por geração".