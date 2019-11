Milhares de pessoas desafiam a polícia em novo protesto em Hong Kong

Milhares de pessoas voltaram às ruas de Hong Kong neste sábado para uma demonstração não autorizada do movimento pró-democracia e houve confrontos com a polícia.

Vestidos de preto, alguns com o rosto coberto, apesar da proibição oficial, os manifestantes lotaram o distrito comercial de Causeway Bay.

A polícia usou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, tanto em Causeway Bay quanto no Victoria Park e Wanchai, um distrito cheio de bares com muitas pessoas que estavam acompanhando a final da Copa do Mundo de Rúgbi.

A manifestação ocorre um dia depois que a China alertou que não tolerará nenhuma mudança no sistema governamental e anunciou que reforçará o sentimento de patriotismo neste território semiautônomo, que vive 22 fins de semana consecutivos de protestos liderados principalmente por jovens.

Hong Kong vem enfrentando uma onda de protestos pró-democracia por muitos meses, em muitos casos violentos, que minaram a reputação do território como centro financeiro internacional e estão afetando sua economia.

Até agora, o governo chinês não deu nenhum sinal de querer responder às demandas dos manifestantes, que exigem mais democracia e uma investigação sobre as ações da polícia.

"O governo e a polícia estavam ignorando e sufocando as demandas do povo, por isso precisamos continuar com o movimento para mostrar a eles que ainda queremos o que pedimos", disse Gordon Tsoi, 18 anos, à AFP.

"Todo o governo agora é controlado pelo governo central, por isso temos que demonstrar para proteger as liberdades que merecemos", disse outro manifestante de 17 anos, que se recusou a dar seu nome.

Como outras vezes, os manifestantes ignoraram a proibição de manifestações e começaram a chegar em massa, apesar do risco de serem presos e encarcerados por manifestações ilegais.

Entre os que convocaram a manifestação neste sábado está Joshua Wong, uma das principais figuras do movimento pró-democracia, que as autoridades proibiram nesta semana de disputar as próximas eleições locais.

"O exercício da liberdade de reunião é cada vez mais difícil, pois a polícia de Hong Kong tem um controle mais rígido nos últimos meses. No entanto, não estamos renunciando aos nossos direitos constitucionais", escreveu ele no Twitter.

Wong está sujeito a duras críticas do governo chinês, e a mídia oficial o chama de "separatista" e "traidor" porque pede maior autonomia para Hong Kong.

No entanto, o ativista nega a busca pela independência e diz que quer apenas manter as liberdades democráticas e a autonomia de Hong Kong.

Ao contrário de Wong, outras pessoas que pedem maior autonomia para o território foram autorizadas a participar das eleições locais que serão realizadas no final deste mês.

Hong Kong, ex-colônia britânica devolvida a Pequim em 1997, tem ampla autonomia e liberdades que não existem na China, como liberdade de expressão e manifestação, além de justiça independente.