Explosão de mina mata nove crianças no Afeganistão

Nove crianças morreram neste sábado na explosão de uma mina no nordeste do Afeganistão.

A explosão ocorreu no distrito de Darqad, na província de Takhar, quando as crianças pisaram em uma mina escondida em uma estrada de uma vila controlada pelos talibãs, informou Jawad Hejri, porta-voz do governador da província de Takhar.

As vítimas, todas do sexo masculino, tinham entre 7 e 11 anos, acrescentou.

A ONU publicou um relatório no mês passado denunciando um número sem precedentes de vítimas civis no terceiro trimestre do ano, um total de 1.174 mortos e mais de 3.000 feridos.

Segundo as Nações Unidas, o aumento de vítimas, 42% em relação ao mesmo período de 2018, deve-se principalmente a "elementos antigovernamentais", como o Talibã.