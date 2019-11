Novos confrontos entre manifestantes e a polícia deixam um morto em Bagdá

Bagdá viveu nas primeiras horas deste sábado uma nova noite de confrontos entre a polícia e os manifestantes, que ocupam a Praça Tahrir em Bagdá sem interrupção para pedir a "queda do regime", apesar das promessas de reforma por parte do governo.

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas nos confrontos, disseram fontes médicas à AFP.

Como nos dias anteriores, os protestos ocorreram em duas pontes na capital, perto da Praça Tahrir: a de Al Yumhuriya - que leva à Zona Verde, onde estão localizadas as instituições governamentais - e a de Senek.

Desde 1º de outubro, 257 pessoas morreram em manifestações e confrontos.

O último saldo oficial foi publicado na quarta-feira.

Desde então, segundo fontes de serviços médicos e de segurança, pelo menos oito outros morreram em Bagdá.

Além disso, uma pessoa morreu em Nasiriyah, no sul do país, ao matar a tiros os seguranças que guardavam o escritório de um político local e na frente do qual houve uma manifestação.

Antes dos protestos, o presidente iraquiano Barham Saleh prometeu eleições antecipadas e uma nova lei eleitoral.

Por sua parte, o primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi disse que estava disposto a renunciar, sob a condição de que fosse encontrado um substituto para ele.

Mas, de acordo com Mohamed, um manifestante de 22 anos na Praça Tahrir, "as pessoas estão muito conscientes do que está acontecendo, atingimos um estágio importante e, acima de tudo, devemos evitar perder tudo ao aceitar as falsas reformas do governo".

"Realizamos eleições há 16 anos e nada mudou", disse outro manifestante, Haydar, 30 anos.