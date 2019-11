Israel bombardeia Gaza em represália a disparo de foguetes

Israel bombardeou na madrugada deste sábado dezenas de alvos na Faixa de Gaza, em resposta a foguetes lançados do enclave palestino contra o sul do território hebreu, informou uma fonte de segurança.

Os ataques israelenses visaram as bases do Hamas, o movimento no poder na Faixa de Gaza, e posições dos aliados deste partido islâmico, revelou a fonte de segurança.

O Exército hebreu afirmou ter atingido "alvos terroristas".

Três pessoas ficaram feridas, ao menos uma gravemente, segundo o ministério da Saúde do enclave palestino.

O barulho das explosões foi ouvido em todo território de Gaza, segundo um correspondente da AFP.

O bombardeio foi uma resposta aos disparos de ao menos dez foguetes na noite de sexta-feira da Faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, a maioria derrubados pelo sistema de defesa antiaéreo "Escudo de Ferro".

Os foguetes caíram na zona da cidade de Sderot, limítrofe à Faixa de Gaza, e um deles atingiu uma casa, mas sem causar feridos ou danos, segundo a polícia.

Israel e o Hamas travaram três guerras na Faixa de Gaza desde 2008.