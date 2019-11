Trump manifestou apoio a presidente argentino eleito

O líder americano, Donald Trump, cumprimentou nesta sexta-feira o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e ofereceu sua ajuda ao país, que se encontra em meio à recessão, informaram a Casa Branca e a equipe do peronista.

Trump telefonou para felicitar Fernández "por sua recente vitória eleitoral" e ambos "discutiram a sólida relação bilateral entre Estados Unidos e Argentina", revelou a Casa Branca.

O presidente republicano manifestou o desejo de Washington "de continuar com a cooperação bilateral positiva" e "expressou seu apoio aos desafios econômicos" da Argentina.

Segundo a equipe do presidente eleito, Trump disse a Fernández: "Você vai fazer um trabalho fantástico. Espero poder conhecê-lo imediatamente. Sua vitória foi comentada em todo o mundo".

Trump revelou que instruiu seus delegados no Fundo Monetário Internacional para que trabalhem em conjunto com a Argentina e assinalou: "Não duvide em me telefonar", segundo os assessores do presidente eleito.

Fernández manifestou ao líder americano seu desejo de manter com os Estados Unidos "uma relação madura e cordial", e reconheceu que a "Argentina necessita de ajuda".

A Argentina leva adiante um programa de ajuste fiscal com o FMI que em 2018 lhe permitiu um crédito de 57 bilhões de dólares, dos quais já recebeu 44 bilhões.

A dívida total da Argentina chega a 315 bilhões de dólares e é quase certo que o governo Fernández irá reestruturá-la.

Fernández, um advogado de 60 anos do peronismo de centro-esquerda, ganhou as presidenciais argentinas no dia 28 de outubro passado, tendo a ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015) como vice.

O mandato tem início no próximo dia 10 de dezembro, substituindo o presidente liberal Mauricio Macri.