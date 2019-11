Democrata Beto O'Rourke abandona corrida à Casa Branca

O ex-congressista americano Beto O'Rourke anunciou nesta sexta-feira que abandonará a corrida pela indicação democrata à presidência dos Estados Unidos em 2020, após meses parado nas pesquisas e com cada vez menos apoio financeiro.

"Ainda é difícil de aceitar, mas agora está claro que esta campanha não tem os recursos para prosseguir com sucesso. Meu serviço ao país não será como candidato ou nomeado", declarou O'Rourke.

O carismático texano de 47 anos entrou na corrida no início do ano com considerável entusiasmo, após perder sua cadeira no Senado americano em 2018, mas não conseguiu se projetar no cenário nacional.

Segundo o site especializado RealClearPolitics, O'Rourke tem cerca de 2% das intenções de voto em todo o país.

"Não será candidato para o Senado em 2020" pelo Texas, disse à AFP seu diretor de comunicação Rob Friedlander.

"Trabalharemos para garantir que o candidato democrata saia vitorioso contra Donald Trump em 2020", disse O'Rourke ao site Medium.

O'Rourke concentrou sua campanha em torno da violência armada após o tiroteio, no início de agosto, em El Paso, sua cidade natal, que deixou 22 mortos. Na ocasião, suspendeu sua campanha por quase duas semanas para consolar feridos e parentes dos mortos.

O ex-legislador brilhou no debate democrata de setembro, ao defender a apreensão dos fuzis de assalto.

Desde o anúncio de sua candidatura, em março, O'Rourke era criticado por sua arrogância, após definir à revista Vanity Fair sua presença na corrida presidencial com a frase "simplesmente nasci para isto".

O presidente Donald Trump não perdoou nesta sexta-feira: "Oh não, Beto. Você acaba de abandonar a corrida à presidência apesar de ter 'nascido para isto'?! Não acredito!", tuitou.